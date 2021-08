Cancellato Gp Giappone Formula 1/ Suzuka esce dal calendario 2021 per Covid

Liberty Media ha comunicato che è stato cancellato il Gp Giappone di Formula 1, che esce dunque dal calendario del Mondiale 2021: salta la prestigiosa ed affascinante tappa sul mitico circuito di Suzuka, che anche nel 2021 dunque deve pagare dazio alla pandemia di Coronavirus, emergenza che continua ad essere molto seria anche in Giappone, dove poche settimane fa abbiamo assistito alle Olimpiadi di Tokyo senza spettatori, mentre il weekend della Formula 1 nel Paese del Sol Levante è stato cancellato. Il Gp Giappone di Formula 1 avrebbe dovuto disputarsi da venerdì 8 a domenica 10 ottobre: “Dopo lunghe discussioni con gli organizzatori e le autorità giapponesi, è stata presa la decisione da parte del governo del Giappone di cancellare la gara in questa stagione a causa delle complessità causate dalla pandemia nel paese”, si legge nel comunicato ufficiale con cui la stessa Formula 1 ha comunicato che per quest’anno il Gp Giappone è stato cancellato.

GP GIAPPONE CANCELLATO DALLA FORMULA 1 PER IL 2021: COME CAMBIA IL CALENDARIO

La gara di Suzuka era stata cancellata anche l’anno scorso a causa del Covid, di conseguenza il Gp Giappone salta per il secondo anno consecutivo. Il Mondiale 2021 ha avuto un aspetto sicuramente più normale rispetto a quello del 2020, ma le defezioni sono state tante pure in questa stagione, ricordiamo ad esempio le cancellazioni dei Gran Premi in Canada e in Australia. Al momento, il calendario del Mondiale di Formula 1 sarebbe formato da soli 21 eventi rispetto ai 23 previsti in origine, ma alcuni ulteriori cambiamenti sono ancora possibili: “La Formula 1 sta ora lavorando sui dettagli del calendario rivisto e annuncerà i dettagli finali nelle prossime settimane. Abbiamo dimostrato quest’anno e nel 2020 che possiamo adattarci e trovare soluzioni alle incertezze in corso ed è entusiasta del livello di interesse nei luoghi che ospiteranno le gare quest’anno e più avanti”, si legge infatti ancora nel comunicato con l’annuncio della cancellazione del Gp Giappone.

