Candidati Presidente Elezioni Regionali Lazio 2023/ Chi sono e quali liste collegate

CHI SONO I 6 CANDIDATI PRESIDENTE ALLE ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023: LISTE COLLEGATE

I candidati per la poltrona di presidente alle Elezioni Regionali Lazio 2023 sono in totale sei: Francesco Rocca per il centrodestra; Alessio D’Amato per il centrosinistra; Donatella Bianchi per il Movimento 5 Stelle; Rosa Rinaldi per Unione Popolare; Sonia Pecorelli per il Partito Comunista Italiano; Fabrizio Pignalberi per il Quarto Polo. Uno di loro, al termine di questa tornata invernale, prenderà il posto di Nicola Zingaretti, governatore uscente dopo due mandati. La vera e propria corsa per la poltrona sembrerebbe essere tra i primi tre, che secondo i sondaggi si divideranno quasi totalmente l’elettorato.

Esaminando le candidature per le Regionali Lazio 2023, emergono delle coalizioni fitte. Per il centrodestra, le liste a sostegno di Francesco Rocca sono sei: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati/Rinascimento, Unione di centro e Lista civica Rocca presidente. Per il centrosinistra, le liste a sostegno di Alessio D’Amato sono sette: Partito democratico, Terzo polo (Azione e Italia viva), Lista civica D’Amato, Più Europa/Radicali/Volt, Demos, Verdi/Sinistra e Partito socialista italiano. Donatella Bianchi è sostenuta invece da Movimento 5 Stelle e Polo progressista.

CANDIDATI PRESIDENTE ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023: GLI ALTRI NOMI

Andando sugli altri candidati alle Elezioni Regionali Lazio 2023 di minore favore secondo i sondaggi pre silenzio elettorale, c’è Rosa Rinaldi, che corre da sola con l’appoggio di Unione Popolare, il partito della sinistra d’alternativa di Luigi De Magistris composta tra le altre forze da Rifondazione Comunista e Potere al Popolo. Anche Sonia Pecorelli ha il sostegno esclusivamente della sua lista, ovvero il Partito Comunista Italiano. A sostegno di Fabrizio Pignalberi, invece, si sono presentate all’ultimo minuto due liste: si tratta del Quarto Polo e di Insieme per il Lazio.

Gli elettori, in base al sorteggio per i candidati Presidente alle Regionali Lazio 2023 effettuato nei giorni scorsi, troveranno nella scheda elettorale i candidati così disposti: la prima posizione sarà occupata da Sonia Pecorelli seguita, nell'ordine, da Francesco Rocca, Rosa Rinaldi, Donatella Bianchi e Alessio D'Amato.











