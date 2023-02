Come si vota alle Elezioni Regionali Lombardia 2023/ Modalità, regole, voto disgiunto

COME SI VOTA ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023: LA LEGGE ELETTORALE

Oggi e domani si vota per le Elezioni Regionali 2023 in Lombardia: per capire come si vota, quando e con quale legge elettorale ecco per voi un utile vademecum su tutti gli aspetti e su come si vota in Lombardia dopo i 5 anni di giunta Fontana-Centrodestra. Prima di addentrarci nelle specifiche indicazioni su come si vota ai seggi, ecco le principali direttive dovute al sistema di legge elettorale operante per le elezioni Regionali 2023: innanzitutto nel voto del 12-13 febbraio 2023 non è previsto alcun ballottaggio, si vota in un turno unico oggi (dalle 7 alle 23) e domani (dalle 7 alle 15). Viene eletto il candidato Presidente che ottiene il maggior numero di voti validi in Lombardia, costituendo a sua volta il Consiglio Regionale con eletti i più votati nelle singole circoscrizioni provinciali.

Sono in tutto 80 i seggi in palio per il rinnovo del Consiglio Regionale e la formazione di maggioranza e opposizione in Lombardia: di questi 80, 2 seggi vanno al Presidente eletto e al secondo candidato Presidente più votato. I restanti 78 invece sono assegnati in circoscrizioni provinciali: nel sistema elettorale delle Regionali Lombardia è prevista una soglia di sbarramento al 3% per tutte le liste, ma non si applica nessuna soglia per le liste collegate ad un Presidente che ottiene almeno il 5%.

Per la distribuzione dei seggi, occorre capire se la coalizione vincente supererà o meno il 40% dei voti validi: in caso positivo, la coalizione vincente delle Elezioni Regionali Lombardia 2023 avrà tra i 48 e i 56 seggi a disposizione; se invece dovesse vincere con meno del 40% ecco che i seggi saranno tra un minimo di 44 e un massimo di 56. Secondo le norme previste per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia 2023 contenute nella Legge Regionale 31 ottobre 2012, ecco la distribuzione esatta dei seggi assegnati nelle singole circoscrizioni (confermata nel Decreto del Presidente Fontana del 16 dicembre 2022): Bergamo con 9 seggi, Brescia 10, Como 5, Cremona 3, Lecco 3, Lodi 2, Mantova 3, Milano 25, Monza-Brianza 7, Pavia 4, Sondrio 1, Varese 7 (un totale di 79 seggi, a cui va aggiunto il seggio per il Presidente vincente eletto).

LOMBARDIA, COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI 2023: VOTO DISGIUNTO PERMESSO, LE MODALITÀ

Per quanto riguarda il come si vota, le operazioni di voto, ecco tutte le regole su come si vota alle Elezioni Regionali Lombardia del 12-13 febbraio 2023: detto dell’orario (oggi dalle ore 7 alle ore 23, domani dalle 7 alle 15), per poter votare occorre presentarsi al seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido (qualora fossero scaduti/persi occorre rivolgersi agli Uffici Comunali che per l’occasione rimarranno aperti per tutta la durata del voto Regionali). Sono in tutto 4 le operazioni di voto concesse dalla legge elettorale lombarda, 4 modalità di voto sulla scheda elettorale in cui l’elettore può scegliere quale più di gradimento:

– votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione; tale manifestazione di voto non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate

– votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste

– votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste: è il cosiddetto “voto disgiunto”, dunque permesso per le Regionali Lombardia

– votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato

L’elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda elettorale fino a due voti di preferenza per consiglieri candidati in quella lista: nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Ricordiamo che i candidati alle Elezioni Regionali in Lombardia sono 4: Attilio Fontana (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista civica Fontana Presidente e Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi), Pierfrancesco Majorino (Pd-M5s-Verdi-Sinistra, Lista civica Majorino Presidente), Letizia Moratti (Azione e Italia Viva, lista civica Moratti), Mara Ghidorzi (Unione Popolare, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Dema).

