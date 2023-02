Candidati Presidente Elezioni Regionali Lombardia 2023/ Chi sono e liste collegate

CHI SONO I 4 CANDIDATI PRESIDENTE ALLE ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023

Sono in tutto quattro i candidati presidente alle elezioni Regionali Lombardia 2023 che competono uno contro l’altro in questa tornata invernale, che decreterà il nuovo governatore della Regione per il prossimo quinquennio. Attilio Fontana, presidente in carica, è in cerca di un secondo mandato, sostenuto dall’intero Centrodestra, mentre la sua ex vicepresidente, Letizia Moratti, corre con il supporto del Terzo Polo e di una lista civica. Per quanto concerne poi il candidato del Centrosinistra e del Movimento Cinque Stelle, si tratta dell’europarlamentare del Partito Democratico Pierfrancesco Majorino. A completare il novero dei candidati presidente è Mara Ghidorzi di Unione Popolare, movimento guidato dall’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

Esaminando le candidature per le Regionali Lombardia 2023, ricordiamo che la coalizione di Attilio Fontana consta in tutto di sei simboli: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, la lista civica “Lombardia Ideale – Fontana Presidente”, Rinascimento Sgarbi e Noi Moderati. Letizia Moratti, invece, come detto, è sostenuta dal Terzo Polo (lista Azione-Italia Viva-Renew Europe) e dalla lista civica “Letizia Moratti Presidente”.

CANDIDATI PRESIDENTE ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023: NOMI E LISTE COLLEGATE

Proseguiamo il nostro riepilogo dei candidati presidente alle elezioni Regionali Lombardia 2023 con Pierfrancesco Majorino. Nella coalizione che lo sostiene spiccano i simboli del PD e del Movimento Cinque Stelle, oltre all’Alleanza Verdi e Sinistra e alla lista “Patto civico per Majorino presidente”, guidata dal direttore dell’Irccs Galeazzi Fabrizio Pregliasco.

Infine, per quanto concerne Mara Ghidorzi, vi è un’unica lista, quella di Unione Popolare. Ricordiamo altresì agli elettori che, in base al sorteggio per i candidati Presidente alle Regionali Lombardia 2023 effettuato dall’Ufficio centrale regionale in Corte d’Appello a Milano, la prima posizione sulla scheda elettorale sarà occupata da Attilio Fontana, seguito, nell’ordine, da Pierfrancesco Majorino, Mara Ghidorzi e Letizia Moratti. Queste saranno dunque le posizioni occupate dai candidati sulle schede che gli aventi diritto si troveranno di fronte ai loro occhi all’interno della cabina di voto.

