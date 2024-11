CHI SONO I 9 CANDIDATI PRESIDENTE DELL’UMBRIA ALLE ELEZIONI REGIONALI 2024: COALIZIONI, PARTITI E LISTE COLLEGATE

Una nutrita schiera di candidati Presidente alle Elezioni Regionali Umbria 2024, ma due sostanziali i nomi che si giocheranno fino all’ultimo voto la vittoria finale: il Governatore uscente Donatella Tesei per il Centrodestra e Stefania Proietti, candidata del “campo largo” e sindaco di Assisi. Per il resto sono in tutto 9 i candidati Presidente in Umbria, nettamente di più di quanto visto in queste ultime Elezioni Regionali dell’anno tra Liguria ed Emilia Romagna (che elegge il nuovo Consiglio Regionale in queste stesse ore con l’Umbria).

In attesa dei risultati in arrivo nella giornata di domani, lunedì 18 novembre 2024, la sfida Tesei-Proietti viene data dai sondaggi pre-silenzio elettorale al fotofinish similmente a quanto avvenuto appena poche settimane fa in Liguria: in questo caso viene lievemente vista come favorita la Governatrice uscente, dopo però essere stata avanti per diverse settimane nei sondaggi la candidata del Centrosinistra. 9 candidati Presidente per 23 liste complessive, con a questo indirizzo tutti i nomi dei potenziali consiglieri in lizza per un posto tra i 21 seggi eletti del prossimo Consiglio Regionale dell’Umbria: ecco qui di seguito tutti i nomi con le liste collegate dei candidati Governatore alle Elezioni Regionali 2024.

– Donatella Tesei (Centrodestra): Lega, FdI, Forza Italia, Alternativa popolare, Tesei presidente, Unione di centro – Udc, Noi moderati civici per l’Umbria

– Stefania Proietti (campo largo): Pd, M5s, AVS, Umbria per la sanità pubblica, Civici umbri, Umbria domani e Umbria futura

– Marco Rizzo (sinistra): Democrazia Sovrana e Popolare, Alternativa Riformista

– Moreno Pasquinelli: Fronte del Dissenso

– Fabrizio Pignalberi: Quinto polo per l’Italia, Più Italia sovrana

– Martina Leonardi: Insieme per l’Umbria resistente

– Giuseppe Paolone: Forza del Popolo

– Elia Francesco Fiorini: Alternativa per l’Umbria

– Giuseppe Tritto: Tritto presidente – Umani insieme liberi

TESEI VS PROIETTI, LA SFIDA AL FEMMINILE PER LA GUIDA DELL’UMBRIA (CON IL “CAMPO LARGO” ANCORA ZOPPO)

Al netto di leader nazionali come l’ex comunista Marco Rizzo e candidati più conosciuti a livello locale, sono Tesei e Proietti a sfidarsi nel terzo ed ultimo round “bipolare” alle Elezioni Regionali di fine 2024: dopo la vittoria di Bucci in Liguria, il Centrodestra parte lievemente avvantaggiato in Umbria mentre in Emilia Romagna è il “campo largo” messo in piedi da Schlein e Conte ad avere i favori dei pronostici secondo i sondaggi pre-voto. Analizzando in breve la sfida tutta al femminile tra la Governatrice uscente e la sindaca di Assisi, i sondaggi prodotti da Antonio Noto l’ultimo giorno disponibile prima del “Buio” ad inizio novembre sottolineavano la vicinanza stretta tra le due candidate Presidente, con il Centrodestra – che qui in Umbria si avvale dell’alleanza con l’Alternativa Popolare di Bandecchi, sindaco di Terni e vulcanico presidente della Ternana – in lieve vantaggio sul “campo largo” che ha invece confermato la formazione di Centrosinistra escludendo i renziani dalle liste, come già visto in Liguria ed Emilia Romagna.

Con la Governatrice Tesei data in una forchetta tra il 47 e il 51% e Proietti invece al 45-49%, la sfida delle Elezioni Regionali Umbria 2024 sembra davvero indirizzata all’ultimo voto disponibile nelle urne di oggi e domani: Rizzo all’1% e tutti gli altri 6 candidati Presidente dati attorno allo 0,5% non sembrano essere della contesa. Vincitrice alle Regionali del 2019, in quota Lega, da “under dog” contro il candidato della sinistra Vincenzo Bianconi, Tesei punta alla rielezione proseguendo le riforme attuate dalla sua giunta, a cominciare dalle liste d’attesa nella sanità fino alla riproposizione di un rilancio economico basato su sussidiarietà e libertà individuale. Tesei apre infine al modello formativo innovativo che possa ridurre nell’impianto economico lavorativo dell’Umbria il “gap” attuale tra ricerca del lavoro ed esigente delle imprese. Di contro, la candidata del “campo largo” Proietti ha presentato un programma riassunto nel “decalogo” per la società umbra: la sanità in pole position, seguito dal salario minimo sul tema del lavoro, con anche attenzione a giovani, sviluppo sostenibile, infrastrutture, ambiente, welfare, cooperazione e non violenza.