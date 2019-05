Canino-Lucarelli Vs De Girolamo/ Lite in diretta tra video hard e auguri di morte

Una lite in diretta molto accesa tra Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Nunzia De Girolamo e il suo coach Raimondo Todaro. I due giurati inizialmente hanno qualcosa da ridire al maestro della ballerina: “In vista del prossimo anno dovresti alleggeriti, speriamo di rivedere il vero Raimondo”. Il coach si difende e respinge le accuse della Lucarelli: “Se sono stato pesante chiedo scusa al pubblico a casa, io non ho mai il muso a prescindere ci sono sempre delle motivazioni serie. Quando rispondo lo faccio per difendermi”. Nunzia De Girolamo prova a placare la polemica, ma finisce con alimentarla ulteriormente: “Per la serenità di tutti noi dico che ci siamo divertiti un mondo e approfitto per ringraziare tutti. Questa esperienza è una grande avventura. Raimondo grande amico e persona davvero meravigliosa”. Dopo le parole della De Girolamo, Canino ne approfitta per togliersi un sassolino: “Ho visto i tuoi mi piace a chi ci augura la morte!”.

Lite incredibile a Ballando con le stelle: Nunzia De Girolamo nel mirino

“Ci auguravano la morte e tu hai messo mi piace!” sbotta Canino. Nunzia De Girolamo minimizza: “Devi valutare quello che faccia nella vita. Ho sposato un comunista e ho fatto una legge per la trasparenza sul web. Se voi avete il tempo di verificare queste cose…. dovreste pensare a fare altro”. “Ma tu metti like a chi insulta ai gay!” sbotta ancora Canino. “Vergognati. Vergognati. Vergognati!”. La De Girolamo ci va giù pesante: “Voi pensate a quello che fate… mettete video hard…”. La Lucarelli è impietrita, Fabio Canino annuncia una querela: “Ti arriva sappilo!”. Ancora la De Girolamo, questa volta rivolgendosi a Lucarelli: “Selvaggia stai serena”.

