Cannes 2023, le nomination/ Bellocchio, Rohrwacher e Moretti puntano alla Palma D’Oro

Cannes 2023: tra i film in concorso anche quelli di Bellocchio, Rohrwacher e Moretti

Il Festival di Cannes 2023 aprirà i battenti il 16 maggio e si concluderà il 27 maggio con l’assegnazione dall’ambitissima Palma d’Oro a cui punta anche l’Italia con tre film in concorso. A tentare di battere la concorrenza internazionale sperando di portare in Italia la Palma D’Oro sono tre registi importanti che, con i loro film, hanno ampie possibilità di farcela. A rappresentare il cinema italiano al Festival di Cannes 2023, infatti, sono Alice Rohrwacher, Marco Bellocchio e Nanni Moretti.

Alice Rohrwacher, alla sua terza partecipazione consecutiva, è in concorso con il film La chimera che ha come protagonista Josh O’Connor che interpreta un giovane archeologo britannico che viene coinvolto in un’avventura particolare da un gruppo di tombaroli nell’Italia degli anni Ottanta. Marco Bellocchio, invece, è in gara con il film “Rapito” che racconta la vera storia di Edgardo Mortara, un bambino ebreo che nel 1858 fu allontanato dalla sua famiglia per essere cresciuto come un cattolico. Infine, Nanni Moretti è in concorso con il film “Il sol dell’avvenire”. Ambientato a Roma tra gli anni ’50 e ’70 racconta la storia di un regista che deve girare un film.

Tutti i film in concorso al Festival di Cannes 2023

Quali film e registi devono sfidare Alice Rohrwacher, Marco Bellocchio e Nanni Moretti per riuscire a portare a casa la Palma D’Oro al Festival di Cannes 2023? Gli altri film in concorso sono: “Asteroid City” di Wes Anderson; Tokyo Toilet” di Wim Wenders; La vecchia quercia” di Ken Loach; “May December” di Todd Haynes, “Dead leaves” di Aki Kaurismaki.

Non è in concorso, invece, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese che ha deciso di non portare il film a Cannes 2023. Tuttavia, pur non essendo in concorso, il film avrà la sua anteprima mondiale proprio sul red carpet di Cannes il 20 maggio. Ad aprire il Festival, invece, il 16 maggio, sarà Jeanne du Barry con Johnny Depp.

