Cantanti esclusi Sanremo 2024, chi sono/ Lista nomi: Jalisse e non solo, fuori anche Gabbani, Arisa e…

I grandi cantanti esclusi da Sanremo 2024: lista nomi “piena” di big

Chi sono i cantanti esclusi da Sanremo 2024? E’ la domanda che incuriosisce il grande pubblico televisivo, in vista della nuova edizione che “vanta” grandi assenti. Nella lista nomi dei non ammessi al Festival di Sanremo 2024 ci sono tra gli altri Patty Pravo, Marcella Bella, Alexia e gli Zero Assoluto. L’esclusione più chiacchierata, tuttavia, è quella dei Jalisse, che la ventisettesima volta hanno dovuto rinunciare al sogno di risalire sul palco dell’Ariston. Un palco che gli diede la vittoria con Fiumi di Parole nel 1997 ed un quarto posto onorevole all’Eurovision.

Fuori dai giochi anche Ermal Meta, Fabrizio Moro e Francesco Gabbani. Niente da fare pure per Malika Ayane, la coppia Alan Sorrenti e i Calibro 35 e Bresh. Assente anche Al Bano, escluso perché “ad Amadeus non sembrava intelligente che io tornassi quest’anno in gara. E alla fine gli ho dato ragione”, spiega il cantante pugliese, ricordando la partecipazione dello scorso anno con Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

Sanremo 2024, chi sono i cantanti esclusi? La delusione di Michele Bravi e Arisa

Secondo quanto riferito nelle scorse settimane da Dagospia, anche Morgan sarebbe stato escluso da Sanremo 2024, ma l’ex Bluvertigo ha smentito ogni rumors. Tra gli altri delusi, ci sono Michele Bravi e Arisa, che non prenderanno parte alla gara. “I brani cominciano ad arrivare dall’estate, però in realtà il 70% arriva tra ottobre e novembre. E quindi poi lì di corsa ascolti tante cose, di giorno, di notte. Per me la macchina è un luogo ideale per ascoltare”, aveva spiegato Amadeus in una intervista rilasciata a Rai Radio 2.

“Sono arrivati più di 400 brani, una cinquantina sono quelli che reputi forti, ti piacciono. Di questi 50, 35 sono quelli che vuoi portare, ma puoi sceglierne 27, che sono già tanti. Quindi 8 sono fuori”, la spiegazione del direttore artistico e conduttore della kermesse. Dunque non una bocciatura secca, ma un’esclusione da Sanremo 2024 che profuma tanto di invito a riprovarci per il Festival 2025.











