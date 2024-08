Cantanti Festival di Sanremo 2025, Gaia Gozzi tra le principali ipotesi

Ci addentriamo nel periodo clou, quello compreso tra fine agosto e settembre, in cui prende forma la selezione delle canzoni in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti, nuovo conduttore e direttore artistico della kermesse, avrà l’arduo compito di ascoltare tutte le canzoni ricevute in questi mesi e che ancora continua a ricevere e, infine, di stilare la lista definitiva dei 24 cantanti che saranno in scena all’Ariston il prossimo febbraio.

Nuovi aggiornamenti sul toto-nomi dei Big di Sanremo 2025, che sta impazzando in queste settimane tra rumors ed indiscrezioni, arrivano da Oggi; il settimanale, nel nuovo numero in edicola, ha infatti tirato le somme di queste settimane di indiscrezioni e riassunto i primi nomi che potremmo vedere in gara. Si parte da Gaia Gozzi, già ipotizzata dal settimanale stesso, che potrebbe prendere parte alla kermesse forte del clamoroso successo della hit Sesso e Samba in collaborazione con Tony Effe, ma si parla anche di un ritorno di Blanco in cerca di nuova visibilità.

Festival di Sanremo 2025: Anna Pepe tra le grandi novità?

Tra i cantanti che potremmo vedere al Festival di Sanremo 2025 ci sono anche due allettanti suggestioni, ipotizzate da Il Messaggero: oltre a Tiziano Ferro, Carlo Conti vorrebbe ingaggiare anche Gianna Nannini in quella che rappresenterebbe per lei la prima partecipazione in gara nella kermesse. Il settimanale Oggi fa poi i nomi di Anna Tatangelo, che manca all’Ariston dal 2019, e di un ritorno anche di Elodie forte del successo riscontrato negli ultimi anni.

Tra le novità spicca il nome di Anna Pepe, giovane rapper 21enne regina dell’estate con la hit 30°C e prima in classifica con l’album di debutto Vera Baddie. Ma non sono da escludere anche alcuni interessanti ritorni; non solo Francesco Gabbani e Arisa, con quest’ultima che avrebbe il grande desiderio di ritornare in gara a Sanremo, ma anche Bianca Atzei e Alexia, come rivelato a Oggi, vorrebbero concedersi una nuova chance e tornare a calcare il palco dell’Ariston. Le indiscrezioni circolano senza sosta, in attesa che Carlo Conti sciolga le riserve e riveli il cast ufficiale del Festival di Sanremo 2025.

