Cantina Wader il nuovo cammino/ Su Canale 5 il film con Lesley Marton

Cantina Wader il nuovo cammino, film di Canale 5 diretto da Tommy Wigand

Cantina Wader il nuovo cammino va in onda oggi, sabato 10 settembre, a partire dalle ore 16.35 su Canale 5. Si tratta di un film sentimentale prodotto in Germania nel 2019 e diretto da Tommy Wigand. Per la realizzazione della pellicola sono stati fondamentali i contributi di Henriette Richter-Rohl, Lesley Marton e Maximilian von Pufendorf.

Il film nasce dal progetto dal titolo omonimo atto a realizzare diversi episodi solo per la riproduzione televisiva. Infatti, nessuna pellicola della serie tedesca è stata mai riprodotta al cinema. La scenografia si basa principalmente su varie città e località della Germania, sfruttando in particolare le ambientazioni di una cittadina di nemmeno 500 abitanti, Hambach.

Cantina Wader il nuovo cammino, la trama del film

La protagonista del film Cantina Wader il nuovo cammino è una giovane ragazza intraprendente di nome Anne, alle prese con la gestione dell’azienda di produzione vinicola di famiglia. Dopo anni trascorsi sfruttando sempre le medesime metodologie e logiche commerciali, decide di dare un volto nuovo all’azienda. Nello specifico, propone alla madre e agli altri componenti della società di sfruttare unicamente una produzione di tipo biologico.

A tal fine, mette al corrente tutte le filiere affiliate di non erogare più quantitativi di vino che siano contaminati con sostanze chimiche o comunque non naturali. Secondo lo zio della ragazza, segretamente contrario a tale cambio di rotta, tale scelta potrebbe rovinare quanto costruito negli anni portando l’azienda verso una poderosa perdita di clienti fino al rischio di fallimento.

Per questa ragione, si finge concorde in merito al cambio di produzione ma allo scuro di tutti trama alle loro spalle. In particolare, convince anche la madre di Anne che la strada percorsa possa essere quella giusta al fine di non destare il minimo sospetto.

Mentre tutto sono quindi distratti dal progetto e non hanno la minima idea che qualcuno possa lavorare sporco alle loro spalle, Bruno inizia a mettersi in contatto con alcuni nomi influenti per raggiungere i propri scopi loschi. Dopo poco tempo riesce a trovare il modo di proporre la società alle mire della nota azienda giapponese Yoshida Wine Company; la società era infatti propensa ad espandere i propri investimenti in quella zona geografica, dimostrando quindi il massimo interesse verso la proposta dello zio di Anne.

