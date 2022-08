Cantina Wader Passione e coraggio/ Su Canale 5 il film con Henriette Richter-Röhl

Cantina Wader Passione e coraggio, film di Canale 5

Cantina Wader Passione e coraggio va in onda oggi, sabato 27 agosto, a partire dalle 16.35 su Canale 5. Il film di Tomy Vigan è stato girato nel 2019 in Germania. Il titolo del film in lingua originale è Weingut Wader – Nur zusammen sind wir Stark. Nel cast del film, di genere drammatico, sono presenti Henriette Richter-Röhl, Leslie Malton e Jürgen Heinrich.

Il cast di questo film è composto da attori tedeschi conosciuti anche all’estero come Henriette Richter-Röhl, famosa per essere la protagonista di Tempesta d’Amore; nata a Berlino nel 1982, proviene da una famiglia di attori e ha esordito a soli 15 anni, recitando sia a teatro (La Commedia degli Errori di William Shakespeare nel 2005) che per il cinema (A2 Racer del 2004) ma è per il piccolo schermo che ha recitato in tanti ruoli, dalla parte ne Dr. Sommerfeld a Last Cop L’ultimo Sbirro, in un episodio della serie TV del 2012. Nel 2005 è stata nominata al Förderpreis Deutscher Film come Migliore Attrice e l’anno successivo ha vinto il premio come Attrice dell’Anno.

Sul set la troviamo accanto a Leslie Malton che ha il ruolo della madre: nel 1985 al Burgtheter di Vienna Malton ha il ruolo di Ofelia nell’Amleto di Hans Hollmann, mentre dal 1980 esordisce al cinema con il ruolo di Esther nel film Das Traumhaus. Jürgen Heinrich, l’interprete maschile, è attore e regista: nato nel 1945 esordisce al cinema nel 1968 con Abschied, film ambientato durante la Prima Guerra Mondiale; presente sul set di Tatort e di alcuni episodi di Rosamunde Pilcher, quello di Heinrich è un volto noto della TV tedesca, a cui da decenni presta anche la voce con il suo ruolo di doppiatore.

Cantina Wader Passione e coraggio, la trama del film

Al centro delle vicende narrate in Cantina Wader Passione e coraggio, troviamo Anne (Henriette Richter-Röhl) giovane enologa che dirige l’azienda Wader, produttrice di vini. L’arrivo dell’inverno che minaccia i vigneti, non è però l’unico problema di Anne e della sua famiglia, la ragazza infatti è affiancata dalla madre Kathe (Leslie Milton) e dal Fratello Matthias: la cantina Wader viene messa temporaneamente sotto sequestro, fino a che le indagini non avranno svelato la verità a proposito di alcuni lotti di vino rubati.

Le autorità indagano per frode, mettendo a rischio l’attività di Anne. La giovane donna allora, decide di rischiare tutto, dichiarandosi colpevole del furto pur essendo innocente, ma la madre si oppone a questo colpo di testa; intanto all’orizzonte compare la figura di Bruno (Jürgen Heinrich), lo zio di Anne, che vuole approfittare di questo momento di debolezza per impossessarsi dell’azienda…

