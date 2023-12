CANZONI BIG DI SANREMO 2024, QUALI SONO?/ Titoli: “Casa mia” per Ghali, Amoroso con “Fino a qui”

Sanremo 2024, i titoli delle canzoni di Ghali, Alessandra Amoroso e Gazzelle

La finale di Sanremo Giovani 2023 si apre con l’annuncio dei primi titoli delle canzoni dei Big in gara di Sanremo 2024. Il primo ad arrivare sul palco è Ghali. Dopo aver ricordato la sua partecipazione a Sanremo 2020 da ospite, durante la quale ci fu la finta caduta, Amadeus rivela il titolo della canzone che porterà a Sanremo 2024: “Casa mia”.

CHI È GRENBAUD, CON 'MAMA' A SANREMO GIOVANI 2023/ "Sogno di duettare con Massimo Ranieri"

Arriva sul palco Alessandra Amoroso, per lei primo Festival di Sanremo in carriera. “L’ho corteggiata per anni”, rivela Amadeus, “Sono davvero tanto emozionata, molto confusa però non vedo l’ora”, ammette lei. Poi arriva il titolo del suo brano in gara che è “Fino a qui”. È poi il momento di Gazzelle. Amadeus si complimenta per la carriera fatta finora. “Sono molto contento di essere qui perché volevo fare qualcosa di nuovo e magico, perché il festival è qualcosa che mi affascina da quando sono piccolo”, ammette il cantante, che annuncia poi il titolo del suo brano in gara: “Tutto qui”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Albano a Novella 2000: “Volevo tornare a Sanremo in gara”/ “Amadeus ha rifiutato senza ascoltare la canzone”

Canzoni Big in gara Festival di Sanremo 2024: quali sono i titoli?

Dopo aver annunciato la lista dei cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2024, Amadeus è pronto a rivelare i titoli delle canzoni che verranno esibite sul palcoscenico dell’Ariston. L’annuncio verrà fatto proprio dai cantanti in gara nel corso di Sanremo Giovani 2023, la gara delle nuove leve che porterà alla proclamazione di tre vincitori che parteciperanno poi al Festival 2024.

Ricordiamo che i cantanti in gara a Sanremo 2024 annunciati da Amadeus sono: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Il Volo, Alfa, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi e Poveri. Un numero di 27 Big ai quali si aggiungeranno i tre vincitori di Sanremo Giovani.

Vincitore Sanremo Giovani 2023, chi è?/ Classifica e pronostico: Clara e Santi Francesi favoriti, ma...

Titoli canzoni Sanremo 2024: brani d’amore, giocosi e sul sociale in arrivo

È proprio tra un’esibizione e l’altra di Sanremo Giovani 2023 che Amadeus annuncerà uno dopo l’altro i Big in gara a Sanremo 2024 che dunque sveleranno il titolo della propria canzone. Alla fine della gara conosceremo dunque tutte le canzoni in gara, mentre saranno i tre vincitori tra i Giovani, alla fine della diretta, a svelare il titolo della nuova canzone (dunque non quella presentata in gara questa sera) con la quale gareggeranno con i 27 Big.

Sono previste tante canzoni che parlano d’amore – amori finiti o delusi, ma anche a lieto fine; non mancheranno canzoni con temi importanti e sul sociale, e canzoni più giocose, con testi leggeri. Un mix di elementi che Amadeus è solito preferire nei suoi Sanremo. Non resta dunque che scoprirne i titoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA