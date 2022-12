Canzoni di Natale moderne 2022/ Lindsay Lohan e la nuova versione di Jingle Bell Rock

Quali sono le canzoni di Natale moderne in trend nel 2022? In molti, in queste ore di festività, se lo stanno domandando. In occasione delle feste, infatti, non vedono l’ora di comporre la loro playlist da mettere in sottofondo durante i pasti oppure da cantare a squarciagola durante i momenti di pausa. I brani iconici che tutti conoscono sono numerosi: pensiamo a Last Christmas degli Wham!, uno dei più grandi successi degli anni Ottanta, oppure a Let it snow! Let it snow! Let it snow! di B. Swanson Quartet e Frank Sinatra, cover della versione di cinque anni prima di Vaughn Monroe, o ancora a Happy Xmas (War is over) di John Lennon e Yoko Ono.

In questa occasione, però, ci dedicheremo a quelle che sono le ultime uscite nel settore musicale natalizio. Ogni anno, infatti, gli artisti si dilettano nel creare nuove musiche per festeggiare questa speciale ricorrenza. A volte rivisitando dei brani del passato, altre volte dando vita a delle vere e proprie composizioni inedite. Andiamo a dare dunque un’occhiata alle canzoni di Natale moderne del 2022!

Canzoni di Natale moderne 2022: le migliori

Tra le canzoni di Natale moderne 2022 non possiamo che citare la nuova versione di Jingle Bell Rock a firma di Lindsay Lohan, che è stata realizzata per la pellicola “Falling for Christmas”, distribuita su Netflix. La reinterpretazione dello storico brano di Bobby Helms non ha deluso gli appassionati del genere. Anche i Backstreet Boys hanno deciso di fare una cover, ma questa volta la canzone prescelta è l’iconica Last Christmas, inserita nell’album della boy band dal titolo “A Very Backstreet Christmas”.

Per quel che concerne invece i brani inediti, invece, Alicia Keys ha pubblicato il suo album completamente natalizio dal titolo “Santa Baby”. Quest’ultimo, lo scorso 2 dicembre, è stato anticipato dal brano December Back 2 June. È un debutto in questo mondo invece per la principessa del soul Joss Stone, che ha pubblicato un album dal titolo “Merry Christmas, Love”. Il primo singolo, che è stato un vero e proprio successo, è What Christmas Means To Me.

