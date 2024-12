AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO: COME SCEGLIERE LE FRASI?

Quel momento dell’anno in cui esprimere il proprio affetto è arrivato, quindi è tempo di preparare gli auguri di Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo, dopo quelli dell’Immacolata, anche perché più in là potreste ritrovarvi impelagati tra preparativi e regali. Dunque, attivarsi anticipatamente può consentirvi di avere il tempo e l’attenzione giusta per scegliere le parole giuste da dedicare ai vostri cari. La scelta può essere semplice – anche perché potete contare sul nostro aiuto, visto che giorno dopo giorno vi proponiamo una selezione da cui attingere – ma non vuol dire che sia scontata, anche perché ci sono varie considerazioni da fare, anche in base al destinatario.

“Buon Natale! Che tu possa trovare sotto l’albero tutta la felicità che meriti“, ad esempio è una proposta per chi vuole puntare sulla semplicità ma avere anche un messaggio efficace da condividere. “Che la magia del Natale porti pace, amore e tanta felicità nella tua casa“, può essere una valida alternativa. Potreste poi abbellire il tutto con una bella cartolina natalizia, per non lasciare che le vostre parole restino su un telefonino.

FRASI AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO PER CLIENTI E COLLEGHI

Gli auguri di Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo possono essere un’occasione anche per “conquistare” clienti, ma anche in questo caso si può far colpo puntando su messaggi personalizzati, in modo tale che possano farli sentire speciali. Degli auguri generici non possono andare bene per fare una buona impressione, dunque potete pensare a messaggi di ringraziamenti, per incrementare il loro attaccamento al vostro brand. Gli esempi non mancano: “Buon Natale! Siamo molto grati per il tuo sostegno e non vediamo l’ora di vivere un altro grande anno insieme!“.

Potete poi cogliere l’occasione condividendo offerte e sconti, magari premi esclusivi per premiare la loro fedeltà. In base al settore, potete lanciarvi anche in suggerimenti per le feste. Ci sono poi messaggi di auguri più generici, anche per colleghi, che mantengono un tono raffinato e sono utili per alimentare le proprie relazioni professionali: “Auguri di buon anno! Apprezziamo la vostra collaborazione e vi auguriamo un buon Natale e un nuovo anno prospero e ricco di successi professionali“.

FRASI E MESSAGGI D’AUTORE PER UN BUON NATALE 2024

C’è chi preferisce scegliere frasi d’autore per Buon Natale 2024 e Capodanno anche per fare una bella figura con i propri cari. Ebbene, c’è Antonio Gramsci che può fare al vostro caso: “Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno“.

Potreste optare anche per la preghiera di Madre Teresa di Calcutta che chiedeva sorrisi per tutti per crescere nell’amore, evidenziando come il sorriso sia un frutto dell’amore, mentre Benjamin Franklin invita a combattere i propri vizi, a stare in pace con i propri vicini e a fare in modo che ogni nuovo anno possa trovarci migliori.

Capodanno è anche un’occasione per volgere lo sguardo verso nuovi orizzonti e pensare ad altri sogni da realizzare, ma Stephen Littleword cita anche la possibilità di riscoprire la fede e la propria forza, la gioia della semplicità, invitando a farsi trovare pronti per le nuove sfide.