INTRIGO GERMANIA-RUSSIA/ Sulla guerra cibernetica prevale il gas (per ora)

Pubblicità

Nonostante gli stretti legami tra Russia e Germania soprattutto in relazione alle questioni energetiche, le tensioni politiche e diplomatiche – aggravate dalle sanzioni economiche volute fortemente dalla Germania ai danni della Russia per la questione Ucraina – stanno subendo un evidente incremento determinato molto verosimilmente dalle guerre cibernetiche poste in essere dall’intelligence militare russa ai danni della Germania. Infatti la convocazione dell’ambasciatore russo Sergey Nechayev al ministero degli Affari esteri è la diretta conseguenza del fatto che la Germania ha deciso di spiccare un mandato di arresto nei confronti di Dmitry Badin, che avrebbe partecipato a un attacco cibernetico contro il Parlamento tedesco nel 2015 all’interno di una più vasta operazione portata avanti dall’intelligence militare russa nota come Gru.

Questo attacco era stato così rilevante, e nel contempo così efficace, che erano stati rubati dai server del parlamento tedesco circa 16 Gb di dati, causando la paralisi della rete informatica del Parlamento tedesco per qualche giorno. Dopo questo attacco l’intelligence tedesca ha avviato un’indagine che è durata circa cinque anni a seguito della quale è emerso, al di là di ogni ragionevole dubbio, che questo attacco era stato pianificato dal Gru russo – ed in particolare dalla unità nota come Center 85 – che aveva appaltato la missione ad un gruppo di hacker russi conosciuto come APT 28, gruppo questo già ampiamente noto all’Fbi.

Pubblicità

A seguito di queste rivelazioni il 13 maggio, in un’audizione al Parlamento tedesco, la Merkel ha attaccato a muso duro la Russia e soprattutto l’intelligence militare russa che aveva organizzato e pianificato questo attacco cibernetico.

In primo luogo, se non c’è dubbio che questo episodio non fa altro che contribuire ad incrementare le tensioni fra Germania e Russia, dall’altro lato è evidente che tutto ciò contribuisce ad avvantaggiare implicitamente gli Stati Uniti. In secondo luogo non è interesse né della cancelliera tedesca né di Putin, almeno allo stato attuale, rendere il clima ancora più teso proprio per la centralità svolta dal Nord Steam 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA