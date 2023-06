Caos durante finale basket Panathinaikos-Olympiacos/ Video, Antetokounmpo evacuato

Notte di follia ad Atene in occasione della gara 4 della finale di basket nazionale e a farci le spese anche la star NBA Antetokounmpo. In campo vi erano il Panathinaikos e l’Olympiacos, uno dei derby più sentiti al mondo, e l’astio fra le due tifoserie si è evidentemente manifestato proprio nelle scorse ore. Come riferisce BasketNews, che qualcosa di spiacevole potesse accadere si era già capito alla vigilia di gara 1, con il confronto iniziato con il piede sbagliato. Gara 2 e 3 erano state due partite equilibrate, con il vantaggio di 2 a 1 dei Reds a Oaka, poi è arrivata Gara 4 dove è stato un dominio assoluto dell’Olympiakos, avanti addirittura di 28 punti nel terzo quarto.

Un vero e proprio smacco che ha scatenato la reazione furibonda e insulsa dei tifosi biancoversi, che hanno ben pensato di rovinare la festa dei supporters rivali, storicamente odiati. E’ così scattato un lancio di fumogeni, ma anche di torce e di bottiglie. Il campo è protetto da una rete ma nonostante ciò alcuni oggetti sono riusciti comunque a varcare la protezione arrivando sul parquet. A quel punto gli arbitri sono stati costretti ad interrompere la gara, mandando le squadre negli spogliatoi e chiedendo poi allo speaker di invitare il pubblico presente a lasciare l’arena, di modo che la partita potesse riprendere a porte chiuse.

CAOS DURANTE FINALE BASKET PANATHINAIKOS-OLYMPIACOS: PARTITA SOSPESA

E fra coloro che stavano assistendo all’evento vi era anche Giannis Antetokounmpo, cestista NBA della nazionale greca, che voleva godersi lo spettacolo ma che è stato appunto costretto ad abbandonare l’impianto insieme agli altri tifosi, per via di alcuni supporters folli.

Gli atti di vandalismo sono proseguiti anche dopo visto che, uscendo dal palazzetto dello sport, i tifosi del Panathinaikos hanno divelto diversi seggiolini, lanciando anche questi verso il campo, quindi hanno manomesso estintori e lance antincendio giusto per non farsi mancare nulla. Fortunatamente, ma forse è stato solo un caso, nessuno si è fatto male: qui sotto il video di quanto accaduto.

The moment when everything went downhill in OAKA 😬pic.twitter.com/WBU1e8XD1l — BasketNews (@BasketNews_com) June 15, 2023













