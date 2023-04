CAOS SUDAN/ Ecco perché il golpe di Khartoum è una sconfitta Usa

Fino al 2019, il regime sudanese era un governo militare di ispirazione islamista; poi, dal 2019 al 2021, è stato un regime transitorio basato su una cooperazione teorica tra militari e civili. Dal colpo di Stato del 25 ottobre 2021, che ha interrotto questa transizione verso un nuovo regime che doveva essere civile e democratico, sono stati i militari e i paramilitari a monopolizzare la scena a Khartoum.

Se non vi è dubbio che il potere sia diviso tra i due uomini forti a capo delle forze armate, il generale Mohamed Hamdan Dagalo e il generale Abdel Fattah Al Burhan, che governa il Sudan dalla caduta di Omar Hassan al Bashir, va tuttavia sottolineato che è stata l’alleanza di Burhan e Dagalo (detto Hemetti) che ha permesso di allontanare i civili dal potere nel 2021. Oggi è la rottura di questa alleanza che riporta il Sudan nella violenza. Tutto ciò non è una sorpresa. Burhan e Hemetti sono stati infatti rivali. Ma sono soprattutto prodotti dell’era di Omar al-Bashir (1989-2019).

Avendo preso lui stesso il potere a seguito di un colpo di Stato militare, Bashir era consapevole dell’interesse sia di conciliare l’esercito che di evitare che diventasse onnipotente. Questo è ciò che lo ha portato a sostenere la formazione di milizie paramilitari concorrenti con i militari. Molte di queste milizie hanno occupato il Darfur, una regione da cui proviene Hemetti, che fu uno dei loro capi più temuti. Burhan, invece, proviene dai ranghi dell’esercito regolare. E viene dal nord del Paese, come la maggior parte dei leader sudanesi dall’indipendenza nel 1956. Si ritiene quindi legittimato nella sua ricerca di potere.

Burhan beneficia dell’aiuto dell’Egitto di Abdel Fattah al-Sisi, in cui vede un modello. Al contrario, Hemetti, diventato uno degli uomini più ricchi del Sudan grazie al traffico d’oro, si afferma grazie al suo consenso presso la società civile. È sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti e dall’Arabia Saudita. Anche la Russia esprime il suo plauso per lui. Al punto che i mercenari del gruppo Wagner sono stati schierati per sostenerlo.

Un altro aspetto da considerare è la divisione amministrativa del Paese. Fino alla secessione del Sud Sudan nel 2011, il Sudan unitario era il Paese più grande dell’Africa, così come quello che aveva vissuto la più lunga guerra civile del continente. Una delle chiavi per gestire le rivalità etniche è stata l’introduzione di una dose di federalismo nelle istituzioni. Sulla carta, il Sudan è oggi uno Stato federale composto da 18 province, anche se le decisioni rimangono prese a Khartoum. Infatti il numero di province e la loro divisione si sono evoluti secondo la volontà dello Stato centrale.

Esiste poi una concorrenza tra militari e paramilitari, il che spiega perché in queste regioni (ancora una volta in Darfur in particolare) sono stati osservati gli stessi scontri mortali verificatisi a Khartoum dal 15 aprile scorso.

Il Paese rimane senza un governo operativo dopo la presa del potere da parte dei militari il 25 ottobre 2021 e le dimissioni del primo ministro il 2 gennaio 2022. Per quanto riguarda le principali linee di frattura, oggi la divisione principale è quella menzionata tra i sostenitori dell’esercito regolare comandato da Burhan e quelli delle Forze di supporto rapido (Fsr) di Hemetti. Questa scissione, tuttavia, ne nasconde un’altra, meno visibile. Hemetti si presenta come l’assassino degli islamisti, che sono ancora molto numerosi nel campo del suo avversario dalla caduta di Bashir. Espulsi dalla loro posizione privilegiata nel 2019, gli islamisti potrebbero uscire dal gioco nel caos attuale. Coloro che sono allo stesso tempo anti-Burhan, anti-Hemetti e anti-islamisti possono essere molto numerosi, sono prima di tutto spettatori – e vittime – degli eventi.

La presa del potere da parte dell’esercito consacra l’influenza dell’Egitto con i generali e sconfessa gli Stati Uniti, molto impegnati nel dossier della transizione democratica.

In effetti, l’Egitto scommette sulla vittoria del suo protetto Burhan per “assicurare” Khartoum a suo vantaggio. Gli egiziani considerano il Sudan, che controllarono nel XIX secolo, come il loro cortile. Gli Stati Uniti, d’altra parte, hanno giocato piuttosto male le loro carte. Per ragioni politiche, Donald Trump ha privilegiato, con Israele, la normalizzazione e la transizione democratica. Ha quindi favorito i militari, che erano gli unici in grado di imporre questa impopolare normalizzazione ai sudanesi. In cambio, la Casa Bianca aveva promesso la revoca delle sanzioni contro il Sudan.

Enhardis, Burhan e Dagalo hanno attuato il colpo di Stato dell’ottobre 2021 che ha spinto l’amministrazione Biden, più attenta alla democrazia, a riprendere la strada delle sanzioni. Senza grande effetto sugli interessati. Il riavvicinamento con Tel Aviv (nonostante un nuovo accordo bilaterale lo scorso febbraio) manca ancora di una vera sostanza. Il grande problema degli Stati Uniti a Khartoum è che si sono resi dipendenti dai loro alleati regionali (Egitto, Emirati, Arabia e persino Israele), che sono tutti ostili all’instaurazione di una democrazia in Sudan.

Alla luce di queste considerazioni non possiamo dire che il Sudan sia uno Stato-cuscinetto. Uno Stato-cuscinetto ha bisogno di essere stabile per svolgere il suo ufficio, così come una qualche forma di neutralità. La maggior parte delle potenze straniere che influenzano la situazione in Sudan cercano invece di renderlo uno Stato cliente.

Per quanto riguarda le relazioni tra il Sud Sudan e il Sudan, questi due Paesi rimangono vicini, persino interdipendenti poiché il petrolio sud-sudanese scorre ancora attraverso il territorio sudanese e Khartoum ne trae i diritti di passaggio. Dal 2011, i sudanesi e i sud-sudanesi hanno condotto mediazioni politiche l’uno sul territorio dell’altro. Ciò non significa che le tensioni di ieri siano scomparse, tutt’altro. La regione di confine di Abyei, ricca di petrolio, rimane un importante contenzioso.

