Caos treni Roma-Firenze, incendio blocca linea AV/ Ritardi 2 ore e corse cancellate

Non bastava il “caos” generato dalle misure stringenti per il Coronavirus e quello solo da ieri in via di risoluzione per effetto del tragico incidente ferroviario di Casalpusterlengo di inizio febbraio, l’Alta Velocità tra Nord e Centro Italia subisce un nuovo “stop” improvviso dopo l’incendio esploso stamattina alla stazione di Roma Settebagni. I treni alta velocità a media e lunga percorrenza – specie sulla tratta Roma-Firenze ma non solo – e quelli regionali da e per la Capitale registrano ritardi e cancellazioni dovuti proprio al guasto tecnico che ha portato fino al piccolo incendio di Settebagni. Lo ha spiegato questa mattina Rete Ferroviaria Italiana con una nota dopo che nelle stazioni coinvolti i ritardi accumulati sono arrivati fino a 120 minuti: sul posto sono presenti i Vigili del fuoco e le squadre tecniche di Rfi che hanno risolto il nodo incendio e ora stanno cercando di ristabilire la normale circolazione del traffico andato in tilt nelle scorse ore. Dalle 5 circa la linea Settebagni-Orte è interrotta proprio per l’incendio ma il problema si è poi inevitabilmente spostato sull’intera linea AV che passa proprio da lì.

CAOS TRENI SULLA LINEA ROMA-FIRENZE: GLI EFFETTI

«I treni sulla dorsale dell’Alta Velocità Roma-Firenze stanno registrando ritardi medi di 60 minuti, con punte fino a 120 minuti», spiega ancora Rfi spiegando come ad essere interessati sono sia i treni Alta Velocità su media e lunga percorrenza che le cancellazione dei treni regionali da e per Roma Capitale. Ecco qui solo una prima “carrellata” di treni cancellati questa mattina: «FR 9624 Roma Termini (10:20) – Milano Centrale (13:35): i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10); i passeggeri diretti a Bologna Centrale AV possono utilizzare il treno FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20); FR 9632 Napoli Centrale (10:55) – Milano Centrale (15:35): i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9634 Napoli Centrale (11:30) – Torino Porta Nuova (17:10) o il treno FR 9536 Napoli Centrale (11:40) – Milano Centrale (16:50); FR 9531 Milano Centrale (11:10) – Napoli Centrale (16:12): i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9535 Milano Centrale (12:10) – Napoli Centrale (17:12); FR 9625 Milano Centrale (11:25) – Napoli Centrale (16:03): i passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia; FR 9470 Roma Termini (11:30) – Venezia Santa Lucia (15:08): i passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia; FR 9536 Napoli Centrale (11:40) – Milano Centrale (16:50): i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9540 Napoli Centrale (12:40) – Milano Centrale (17:50); FR 9631 Torino Porta Nuova (11:50) – Napoli Centrale (17:33): i passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia». A questo indirizzo trovate poi tutti i treni cancellati di Trenitalia, quelli parzialmente cancellati e gli ultimi aggiornamenti sul guasto tecnico che ha paralizzato la circolazione di mezza Italia.

