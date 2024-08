I fan di Capcom che si recheranno alla prossima Gamescom 2024 non resteranno di certo delusi. La fiera di videogiochi più importante d’Europa, una delle ultime rimaste dopo l’addio dell’E3 americana, si terrà dal prossimo 21 agosto fino al 25 e per l’occasione ospiterà numerosi publisher fra cui appunto Capcom, la gloriosa software house giapponese protagonista nella storia con titoli del calibro di Resident Evil, Street Fighter e Monster Hunter.

E a proposito dei cacciatori dei mostri alla Gamescom 2024 Capcom svelerà in anteprima mondiale il nuovo capitolo del videogioco, leggasi Wilds, in arrivo l’anno prossimo su tutte le principali console di ultima generazione, con l’aggiunta anche dei sistemi operativi Windows e di Steam. C’è grande attesa nei confronti del nuovo Monster Hunter e Capcom cercherà di soddisfare i numerosi videogiocatori che si recheranno a Colonia, garantendo loro 60 diverse postazioni dove poter giocare ad una demo dello stesso titolo.

CAPCOM ALLA GAMESCOM 2024: DA MONSTER HUNTER A TERRY BOGARD

Chi fosse interessato, aspetto soprattutto dedicato alla stampa e ai siti del settore, potrà anche ascoltare le parole di Ryozo Tsujimoto, il producer di Monster Hunter nonché altre figure di spicco. A proposito di Monster Hunter, ci sarà spazio anche per celebrare un anno di uscita del titolo Now, gioco sviluppato per cellulari del 2023 che sta per rinnovarsi con l’inizio della nuova stagione, con la possibilità di provare anche il visore AR.

Ovviamente guai a pensare che Monster Hunter sarà solo l’unico titolo presentato visto che Capcom soddisferà anche tutti gli amanti del picchiaduro per eccellenza, leggasi Street Fighter, portando alla Gamescom 2024 il personaggio Terry Bogard, uno dei più amati nella storia del videogioco che però è presente nel sesto capitolo delle “lotte da strada” solo come contenuto acquistabile a parte.

CAPCOM ALLA GAMESCOM 2024: PRESENTE ANCHE ACE ATTORNEY

Fra le novità anche Ace Attorney Investigation Collection, appunto una collezione del noto videogame visual novel uscito per la prima volta nel 2021. La collezione sarà disponibile fra meno di un mese, il prossimo 6 settembre e comprenderà al suo interno Miles Edgeworth e Prosecutor’s Gambit ma nella versione remake per console di nuova generazione, quindi tirata a lucido. Il videogioco non va per la maggiore fra i giocatori europei ma chi lo proverà alla Gamescom 2024 potrebbe farsi convincere e perchè no, acquistare la collection in arrivo il prossimo mese.

Queste le principali novità di Capcom per la Gamescom 2024, ma nel frattempo la software giapponese ha già annunciato la sua presenza alla Gamescom Asia che si terrà fra il 19 e il 22 ottobre prossimi. L’evento si terrà in quel di Singapore e Capcom è fino ad oggi il primo publisher ufficiale che ha confermato la sua presenza. Difficile capire cosa verrà presentato ma ci aspettiamo anche in questo caso sicuramente Street Fighter 6 e il nuovo Monster Hunter.