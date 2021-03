Capello rimpiange Allegri/ “Fece due finali di Champions ma..” e attacca Cr7

All’indomani dell’eliminazione della Juventus agli ottavi di Champions league per mano del Porto sono roventi polemiche dentro e fuori la casa della Vecchia Signora. A suscitare scalpore però sono le ultime parole di Fabio Capello, ex allenatore bianconero e ora commentatore per Sky Sport, che proprio ieri sera ha detto la sua, non risparmiano feroci critiche a Cristiano Ronaldo e mostrandosi certo nostalgico per le imprese di un ex collega, Massimiliano Allegri. Il commento di Capello su quanto occorso solo ieri sera all’Allianz Stadium è a 360°: “Il primo gol nella prima partita è un regalo, grande disattenzione nel secondo, non si possono subire certi gol. Il calcio di rigore stasera è un altro regalo. Troppo ingenuo Demiral, non si può cercare l’anticipo, è un gravissimo errore”. E parole ancor piò dure sono proprio per Cristiano Ronaldo, che ha commesso una gravissima svista, saltato e girandosi in occasione del momentaneo pari per 2-2 del Porto: “Ma il top è questo. Cristiano Ronaldo che salta e si gira in barriera. Chi sta in barriera non può aver paura di subire un colpo. È un errore imperdonabile che non ha scusanti”.

CAPELLO RIMPIANGE ALLEGRI: “FECE DUE FINALI E..”

Insomma è grandissima amarezza per l’eliminazione della Juventus agli ottavi di Champions league per l’ex allenatore della Vecchia Signora Fabio Capello: tanto che l’ex tecnico non può che riservare un commento nostalgico per chi, sempre in bianconero, ha ottenuto qualcosa di più nella prima competizione UEFA in anni recenti. Il riferimento è ovviamente per Massimiliano Allegri, che ha guidato al squadra bianconera dal 2014 al 2019 (all’arrivo di Sarri in panchina) e con cui il tecnico toscano ha raggiunto alti traguardi. A ricordarli è poi lo stesso Capello che sempre dagli studi Sky ha affermato: “Il tanto vituperato Allegri ha fatto due finali di Champions, ha vinto i campionati. Non è mai stato messo in evidenza quello che ha fatto. Si diceva che serviva un calcio diverso. Queste cose bisogna dirle. Quando cerchi di fare qualche cosa di diverso vai incontro a cose che non sono sempre piacevoli e positive”.



