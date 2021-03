Juventus si qualifica ai quarti se…/ Campions League, risultati utili con il Porto

JUVENTUS SI QUALIFICA AI QUARTI SE… SERVE UNA VITTORIA E NON SOLO

La Juventus si qualifica ai quarti di Champions League vincendo: il primo dato da citare, aspettando che Juventus Porto prenda il via alle ore 21:00 di martedì 9 marzo, è questo e non ci si può scappare. Ancora una volta i bianconeri sono chiamati alla rimonta, meno complessa di altre volte ma pur sempre una rimonta: tre settimane fa la squadra di Andrea Pirlo è stata completamente sorpresa dai Dragoni, ha pagato a caro prezzo una doppia distrazione all’inizio dei tempi e ha perso 2-1. Inevitabilmente, il pareggio questa sera non servirebbe: bisogna invece vincere, e allora la Juventus può al momento benedire il gol che Federico Chiesa ha segnato nel finale, perché si tratta di una rete realizzata in trasferta che adesso autorizza a sperare.

Il quadro della qualificazione, per come stanno le cose prima che si giochi il match di ritorno, è abbastanza chiaro: siccome il Porto ha vinto con una rete di margine ma ha appunto incassato in casa, la Juventus ha bisogno di un 1-0: pareggerebbe la differenza reti sui 180 minuti, ma si qualificherebbe per la regola UEFA che assegna valore doppio alle marcature esterne. Il 2-1 porterebbe ai tempi supplementari e di lì ai rigori, mentre un 3-2 (o 4-3 e così via) in favore dei bianconeri, per quanto appena detto, manderebbe il Porto ai quarti di Champions League.

IMPRESA POSSIBILE PER LA JUVENTUS

Dunque la Juventus può ampiamente qualificarsi ai quarti di Champions League, ma ancora una volta si trova in una situazione scomoda nella quale deve recuperare. Non una novità, ma possiamo dire se non altro che in questa stagione è meno sorprendente che in passato: infatti la squadra di Andrea Pirlo ha faticato parecchio a trovare il ritmo giusto, anche in campionato ha penato come dimostra il fatto, anche se con una partita da recuperare, accusi un ritardo di 10 punti dall’Inter e sia davvero vicina ad abdicare dal trono di campione d’Italia dopo 9 scudetti consecutivi, dovendo ancora chiudere i conti per la qualificazione alla prossima Champions League. In questo torneo paradossalmente la Juventus ha mostrato le cose migliori, anche se va pure detto che il girone non era complicato: anche così comunque qualche svarione di troppo c’è stato, e una prima rimonta è già servita (e riuscita) al Camp Nou per strappare il primo posto al Barcellona, detto che la qualificazione era stata ottenuta con due giornate di anticipo. Servirà adesso un’altra impresa, come la Vecchia Signora ci ha abituati in epoca recente: che poi Pirlo e i suoi ragazzi riescano a realizzarla è tutto da dimostrare…



