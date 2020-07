Capirossi: “Valentino Rossi ancora in MotoGp”/ “Ha la voglia per fare altri 2 anni”

Loris Capirossi, leggenda del motociclismo italiano e oggi membro della direzione gara in Dorna, ha parlato del futuro di Valentino Rossi in MotoGp e della ripartenza del Motomondiale da Jerez de la Frontera, dove il Mondiale 2020 è finalmente ai nastri di partenza dopo lo stop forzato. Oggi si svolge una giornata di test per riprendere confidenza con le moto, da venerdì invece avrà inizio il weekend del Gran Premio di Spagna, prima di due corse consecutive sul circuito di Jerez. Loris Capirossi, parlando con gli inviati di Sky Sport, ha voluto assicurare che “con le precauzioni che abbiamo preso, sarà tutto sicuro e controllato al 100%”. Inoltre Capirossi ha voluto parlare anche dell’eterno Valentino Rossi, con cui battagliava in pista ormai molti anni fa, il cui futuro sembra essere ancora in MotoGp: “Senza dubbio, è stato quasi annunciato, che sarà qui con noi il prossimo anno (alla Yamaha Petronas, ndR), ma la voglia di continuare ancora per due anni ce l’ha. Sono contento che sarà qui con noi ancora per molto”.

CAPIROSSI E IL FUTURO DI VALENTINO ROSSI

Loris Capirossi fa riferimento naturalmente alle indiscrezioni pubblicate qualche giorno fa dalla Gazzetta dello Sport in merito al proseguimento della carriera di Valentino Rossi in sella a una Yamaha Petronas per il 2021, con opzione anche per il 2022, di fatto completando uno “scambio” con Fabio Quartararo che invece dall’anno prossimo passerà dal team Petronas alla Yamaha ufficiale. Manca solo l’annuncio, che secondo la Gazzetta arriverà proprio qui a Jerez: Valentino Rossi potrà proseguire la sua avventura in MotoGp in quello che sarebbe riduttivo definire un team satellite, con l’obiettivo di infrangere magari nuovi record come il numero di vittorie in carriera. Staremo a vedere se arriveranno annunci già a Jerez, intanto Loris Capirossi ai microfoni Sky ha voluto ribadire che prevede “Valentino Rossi ancora in MotoGp” nel 2021, perché naturalmente questa è l’impressione che ormai domina anche nel paddock del MotoMondiale.



