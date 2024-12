Con l’arrivo del Capodanno 2025 è arrivato il momento – come ogni anno – di iniziare a fissare dei buoni propositi per affrontare i prossimi 365 come se fossero una sorta di ‘rinascita’ personale all’insegna del benessere, dello stare bene con se stessi e con gli altri e delle più sane abitudini che potrebbero aiutarvi ad affrontare la vita con un occhio e un animo completamente diverso da quello a cui vi siete abituati: ovviamente i buoni propositi per l’anno nuovo sono pressoché infiniti e largamente basati su quella che è la vostra vita, ma dal conto nostro vogliamo darvi giusto un paio di suggerimenti e spunti dai quali potrete partire per rivoluzionare il vostro contorno e – soprattutto – rivoluzionarvi!

Partendo da quelli che potremmo considerare dei propositi un pochino più ‘classici’ in questo Capodanno 2025 potreste iniziare a ragionare su di una nuova dieta basata più su quei preconcetti mediterranei, includendo al suo interno solo ed elusivamente alimenti italiani (possibilmente a km 0), frutta e verdura di stagione e riducendo al minimo indispensabile carne e pesce; similmente – più o meno nella stessa ottica – potreste pensare di aggiungere alla vostra routine quotidiana un po’ di allenamento, magari a contatto con la natura (ovviamente meteo e freddo o caldo permettendo!).

Sempre di classico, per volervi ancora più bene in questo ormai imminente 2025 tra i vostri propositi potreste includere quello fondamentale di risparmiare soldi tagliando vizi ed abitudini negative per poi concedervi il prossimo dicembre un bellissimo viaggio: una buona idea potrebbe essere quella di risparmiare 1 euro a settimana incrementandolo ogni sette giorni (quindi 2 euro la seconda settimana, 10 per la decima, 40 alla quarantesima e così via) scoprendo che a fine anno avrete messo da parte ben 1.378 euro!

Dei buoni propositi originali per Capodanno 2025 per riscoprire la gentilezza, la carità e il benessere mentale

Ma lasciandoci da parte questi propositi un pochino più ‘blasonati’ nel vostro elenco di cose da fare dopo Capodanno 2025 potreste anche aggiungere qualcosa di un pochino più originale: pensando al benessere mentale – per esempio – un’idea fantastica e della quale sarete grati è quella di cercare a fine giornata almeno 3 cose che vi hanno fatto sorridere nel corso delle 24 ore per poi appuntarli in una serie d i foglietti da conservare in un grosso vaso da riaprire il prossimo 31 dicembre o ogni volta che vi sentite tristi, sconfitti ed abbattuti dalla (purtroppo inevitabile) negatività.

Similmente, tra i buoni propositi del 2025 noi vi consigliamo anche di includerne uno che riteniamo fondamentale, ovvero cercare di ‘disintossicarvi’ dai social network e dai cellulari spegnendoli per almeno un paio di ore al giorno durante il vostro tempo libero, riscoprendo nelle tantissime ore che guadagnerete il piacere della lettura, quello di fare una piccola passeggiata all’aria aperta, di coltivare un piccolo orto domestico e – soprattutto – di trascorrere del tempo con le persone che vi circondano!

Lasciandovene un ultimissimo, a partire dal post Capodanno 2025 provate a trovare almeno una buona azione da compiere al giorno per farvi riscoprire il sorriso degli estranei e dei vostri cari: non è certo necessario organizzare qualcosa in grandissimo stile, ma potreste anche solo aiutare un amico in difficoltà o un anziano al supermercato portandogli le buste della spesa in macchina; senza mai dimenticare la carità perché anche solo un paio di euro probabilmente del tutto inutili per voi, potrebbero fare la differenza per chi quotidianamente vive in strada al freddo.