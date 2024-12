Anche per l’Italia è arrivato il momento di festeggiare Capodanno 2025, ogni città in modo diverso, tra festeggiamenti in strada, concerti e fuochi d’artificio. Ci sono città dove sono stati organizzati eventi pubblici. Restiamo proprio in Italia per scoprire le tradizioni del nostro Paese, tra passato e presente, con riti che possono cambiare da regione a regione, ma anche essere legate alla superstizione. Tra le tradizioni più famose c’è quella di indossare la biancheria intima rossa, perché porta fortuna e attira prosperità.

Altrettanto noto è il rito di lanciare oggetti vecchi dalla finestra, soprattutto al Sud, anche se comunque ha perso terreno soprattutto nelle zone urbane, per ovvie ragioni di sicurezza. Sono previste anche cerimonie religiose, visto che si festeggia San Silvestro il 31 dicembre. Ma ci sono anche riti e tradizioni moderne per Capodanno 2025, come i già citati fuochi d’artificio e i concerti che culminano con il countdown.

CAPODANNO 2025, RITI E TRADIZIONI TRA PASSATO E PRESENTE

Restiamo nei tempi moderni per il tradizionale brindisi di mezzanotte con un bicchiere di spumante o di prosecco. Quel che conta è che ci siano le bollicine a rendere ancor più effervescente la festa. Chiaramente quando si brinda bisogna anche scambiarsi baci e auguri. C’è poi il Cenone di Capodanno 2025, perché del resto in Italia possiamo parlare di arte anche culinaria. Per l’occasione, si usano piatti particolari. Non possono mancare come ingredienti le lenticchie per attirare ricchezza, mentre con cotechino e zampone si propizia l’abbondanza.

Il passato si intreccia al presente nelle tradizioni anche per il Capodanno 2025, che chiaramente si possono personalizzare, ma senza far perdere loro il carattere originario e la loro ‘identità’. Ci sono poi comportamenti che ‘richiamerebbero’ la fortuna che sono diffusi anche all’estero. Basti pensare al bacio di mezzanotte, facendo attenzione a chi scegliere. La tradizione prevede che se non c’è una persona che si vuole baciare, allora va sostituita con una dello stesso sesso, pensando a chi si vorrebbe nella propria vita.

CAPODANNO 2025, COSA FARE PER NON ALLONTANARE LA FORTUNA

Ci sono anche delle cose da non fare a Capodanno 2025: ad esempio, non bisogna mangiare né pollo né aragosta né granchio. Il primo perché ha le ali e potrebbe far volare via la fortuna, il granchio perché cammina di lato, mentre l’aragosta all’indietro. Provvedete a tenere la dispensa piena, perché quella vuota porta sfortuna. Inoltre, non vanno fatte le pulizie a casa a Capodanno 2025, in quanto si rischia di spazzare via anche la sfortuna; quindi, provvedete giorni prima o rimandate tutto ai prossimi giorni. Alla mezzanotte bisogna aprire le porte e le finestre, anche se rischiate di far entrare il freddo in casa, ma il senso è far uscire gli spiriti maligni e accogliere altri che portano bene.