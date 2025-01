Le feste, si sa, portano con sé tavole imbandite di ogni ben di Dio e torna d moda la dieta di Capodanno 2025. È il momento dell’anno in cui trascorrere giornate di serenità e condivisione con la propria famiglia e con le persone che si amano. Capodanno rappresenta in particolare il giorno finale dell’anno in cui potersi sbizzarrire con più portate, dolci e brindisi. Dopo però iniziano i sensi di colpa, e l’attenzione è rivolta alla scelta della dieta migliore per smaltire quanto mangiato da Natale in poi. Come comportarsi quindi? Non resta che puntare su tutti quei cibi dalla funzionalità ‘detox‘, che però al contempo non facciano ‘soffrire’ la fame.

Per non sbagliare sulla dieta dopo Capodanno 2025 ci si può affidare ai classici consigli dei nutrizionisti, volti a ridurre la fastidiosa sensazione di pesantezza e affaticamento frutto dei pasti abbondanti delle festività, ricchi di calorie e zuccheri. Le buone intenzioni non bastano, occorre passare ai fatti.

DOPO CAPODANNO 2025 LARGO AD UNA DIETA FATTA DI FRUTTA E VERDURA

Dopo Capodanno 2025 è importante ricalibrare il metabolismo e liberarci di tutte le tossine accumulate. Il rimedio più efficace è quello di consumare pasti a base soprattutto di frutta e verdura. Particolarmente benefici sono kiwi, arance, limoni, radicchio, rucola, lattuga e, in linea generale, un po’ tutte le verdure a foglia verde. Questi alimenti sono infatti ricchi di antiossidanti, capaci di contrastare i radicali liberi e di smaltire gli eccessi consumati a tavola. Tra gli ortaggi protagonisti non dovrebbe poi mancare la zucca, la quale, grazie al suo elevato contenuto di acqua e potassio, accelera il drenaggio dei liquidi trattenuti; e poi anche gli spinaci, ricchi di ferro, magnesio, vitamina A e C, e soprattutto dalla scarsa capacità fermentativa.

Dopo esserci concentrati sugli alimenti da prediligere occorre poi capire cosa bandire dalla tavola per poter affrontare una vera dieta ‘detox’: stop quindi a insaccati, formaggi e carne rossa, di cui si è già abbondato fin troppo durante le feste.