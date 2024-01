Capodanno in musica 2024: Petit, Mida e Holden di Amici 23 infiammano il palco/ Le performance e le reazioni

Amici 23 intrattengono l’occhio pubblico di Capodanno in musica 2024: la Battle Auditel

Petit, Mida e Holden per la quota cantanti insieme a Giovanni Tesse, Marisol Castellanos e Kumo, per la quota ballerini, di Amici 23, infiammano il palco nella notte di San Silvestro targata Capodanno in musica 2024. Nella battle a colpi di ascolti TV, concernente la competizione della programmazione nei palinsesti TV e streaming a cavallo tra il 31 dicembre 2023 e il 1° gennaio 2024, per i dati Auditel L’anno che verrà 2024 batte Capodanno in musica 2024 con una media di share TV impressionante. Questo, nonostante la partecipazione dei talenti cantanti e ballerini in corsa al talent show TV e streaming di Amici 23 registri ora particolarmente seguito nel web. Nel mezzo dei festeggiamenti per il Capodanno 2024 del 1° gennaio 2024, sono infatti virali sui social network le immagini esclusive della partecipazione dei ragazzi protagonisti di Amici 23 di Maria De Filippi, registrando un volume di interazioni social di consenso particolarmente importante e influente, soprattutto sul re dei social cinese, TikTok.

L'anno che verrà batte Capodanno in musica/ I dati della gara di ascolti TV

Così come emerge dai dati di interazioni social su TikTok, le performance dei talenti rappresentativi della Generazione zeta in corsa ad Amici 23 vedono sul podio nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico, un trio di duetti. Si tratta dell’accoppiata formata dal cantautore più discusso del momento tra le nuove leve nella musica e figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, Holden, che in duo con il ballerino Kumo si esibisce sulle note del secondo singolo lanciato dal primo ad Amici 23.

Petit, Mida e Holden si fanno battaglia…

Una performance che all’alba di Capodanno 2024 sbaraglia la concorrenza dei talenti di Amici 23, registrando un volume pari a oltre 430mila visualizzazioni. Sul re dei social cinese, poi, il secondo classificato é il cantautore Mida, che sulle note del primo singolo, già certificato disco d’oro, lanciato ad Amici 23, duetta con la ballerina Marisol Castellanos, fiamma di Petit tra le mura della scuola di Maria De Filippi. E l’annesso volume di interazioni segna oltre 390mila plays. Il terzo podio é poi occupato dal cantautore Petit, che in coppia con il ballerino Giovanni Tesse performa sulle note del secondo singolo lanciato ad Amici 23, Che fai, registrando oltre 330mila views.











