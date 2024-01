L’anno che verrà batte Capodanno in musica/ I dati della gara di ascolti TV

Capodanno in musica 2024 sfida L’anno che verrà 2024 con Amici di Maria De Filippi: i dati della battaglia di ascolti

La notte di San Silvestro diventa un’accesa battaglia a colpi di ascolti TV e streaming, soprattutto tra i diretti competitor, Capodanno in musica e L’anno che verrà. Il primo e il secondo show che insieme ad altri format intrattengono la notte di San Silvestro, a cavallo tra la serata del 31 dicembre 2023 e le prime luci all’alba del 1° gennaio 2024, si sfidano nella consuetudinaria gara Auditel per gli ascolti nella prima e seconda serata di intrattenimento. In quanto format in programmazione nei rispettivi palinsesti Mediaset e Rai, che in occasione della notte di San Silvestro vedono L’anno che verrà 2024 condotto da Amadeus sbaragliare la concorrenza con un risultato impressionante.

Questo, nonostante le aspettative generali per la vittoria di Capodanno in musica condotto da Federica Panicucci, che in via eccezionale, nella set-list delle performance di Capodanno 2024 risponde con le performance dei ragazzi cantanti e ballerini in corsa ad Amici 23. Tra cui, particolarmente virali in queste ore nel web, sono quelle di Petit in collaborazione con Giovanni Tesse e Holden insieme a Kumo.

I dati di ascolti TV e streaming

Il boom di ascolti TV suggellato dalla notte di San Silvestro targato L’anno che verrà condotto da Amadeus registra il seguito dal valore assoluto di 6.202.000 telespettatori, pari al 40,1% di share.

A seguire, in seconda posizione, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico telespettatore per il volume di ascolti TV, si impone Federica Panicucci con il suo Capodanno in Musica, registrando una media di 2.631.000 spettatori pari al 18,1% di share. Lo show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity pagherebbe principalmente lo scotto della scelta della produzione limitata ad una cerchia ristretta di ospiti nella set-list. In particolare per una politica di risparmio, facente capo alle disposizioni dell’ad Mediaset Piersilvio Berlusconi in termini di cachet corrisposto alle special guest. E in casa Rai, per la notte di San Silvestro in onda in chiaro tv su raiUno e in streaming online sul sito di Raiplay, L’anno che verrà 2024 rinuncia alla presenza dei cantanti Big attesi alla gara del Festival della Canzone italiana all’edizione in arrivo di Sanremo 2024. Ciò nonostante lo show di Amadeus si impone come la scelta di intrattenimento dell’occhio pubblico TV, nella notte di San Silvestro.

