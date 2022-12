Capodanno in musica, Canale 5/ Diretta e ospiti: da Patty Pravo a Baby K fino ai ragazzi di Amici 22

Capodanno in musica su Canale 5: anticipazioni e ospiti di Federica Panicucci

Anche quest’anno Canale 5 si prepara ad accompagnare il pubblico affezionato verso il nuovo anno. Capodanno in musica torna infatti a partire dalle 21 circa con la conduzione di Federica Panicucci. Sarà la città di Genova protagonista del Capodanno di Canale 5: sul palco allestito in Piazza De Ferrari si alterneranno grandi artisti del panorama musicale italiano giovane e senior che allieterà il pubblico presente in piazza e a casa.

Quali sono gli ospiti musicali del Capodanno di Canale 5? Il portale Visitgenova ci svela la lista degli artisti che si esibiranno in piazza, che sono: Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Blind, Erwin, Fausto Leali, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, Riki, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Rocco Hunt, Rovazzi, GionnyScandal, Sergio Sylvestre, The Kolors.

Capodanno in musica, Canale 5: sul palco anche tre ragazzi di Amici 2022

Nel corso della serata Federica Panicucci aprirà una serie di collegamenti con le piazze di Bari e Matera dove si esibiranno Boomdabash, Rkomi e Gigi D’Alessio. Gli appassionati di Amici, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, già sanno inoltre che questa sera sul palco ad esibirsi ci saranno anche tre allievi che sono riusciti a vincere questa opportunità grazie ad una sfida con gli altri elementi della scuola; si tratta di due cantanti, Angelina e Cricca, e una ballerina, Rita, che proporranno una performance di canto e ballo.

Sul palco insieme a Federica Panicucci e nel backstage, dove saranno allestite le postazioni radio, ci saranno Daniele Battaglia di Radio 105, Fernando Proce di R101, Davide Lentini di Radio Monte Carlo, Manuel Saraca di Radio Subasio. Saranno le loro voci a raccontare a chi sarà all’ascolto della radio la lunga notte. La regia è invece firmata da Luigi Antonini. La serata avrà come sempre inizio subito dopo il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e accompagnerà il pubblico oltre la mezzanotte, per festeggiare insieme l’arrivo del 2023.











