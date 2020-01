CAPODANNO, INCIDENTI STRADALI/ Morto ragazzo sulla A7 Genova-Milano

Incidenti stradali che hanno contrassegnato in negativo anche il Capodanno 2020. Il leitmotiv del 2019 sembra confermarsi anche nel nuovo anno, con una serata intensa da parte dei sanitari entrati in azione in tutta Italia per onorare la propria missione e prestare soccorso. In questo senso bisogna sottolineare quanto avvenuto alle 4:00 di questo 1 gennaio 2020, quando nell’Alto Milanese, precisamente a Villa Cortese, in via Righi, si è verificato uno scontro che ha interessato due automobili. In una vettura viaggiava una donna di 45 anni, nell’altra un uomo di 52. Fortunatamente per loro lo scontro non è stato fatale e i due sono stati trasferiti in codice giallo presso l’ospedale di Legnano. Sul posto, per i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, i carabinieri della compagnia di Legnano.

INCIDENTI STRADALI: MORTO RAGAZZO SULLA GENOVA-MILANO

Ma l’incidente stradale più grave di questa notte è senza dubbio quello verificatosi sulla Autostrada A7 Genova Milano. Come riferito dal portale Liguria Oggi, prima dell’alba un’auto con a bordo 4 persone ha finito per sbandare schiantandosi violentemente contro il guardrail nel tratto tra Isola del Cantone e Vignole Borbera, in direzione Nord. L’impatto, violentissimo, è costato la vita ad un ragazzo di cui non sono state ancora rese note le generalità. Nonostante il pronto intervento dell’ambulanza 118 e dei mezzi dei vigili del fuoco per estrarre i ragazzi rimasti incastrati nelle lamiere, per il ragazzo non c’è stato niente da fare. La polizia stradale sta ora raccogliendo informazioni e materiale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Da quanto emerso finora, nell’impatto è rimasta coinvolta una sola vettura.

