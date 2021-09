Capone, La7/ Biopic sul gangster più famoso della storia interpretato da Tom Hardy

Il film Capone rappresenta una delle sfortunate produzioni ideate per il grande schermo, ma che a causa della pandemia, sono stati distribuiti solo on demand. Va in onda su La7 alle 21,15 di oggi, lunedì 6 settembre 2021. Di genere biografico, drammatico e poliziesco, la pellicola è stata diretta nel 2020 da Josh trank che ne ha curato anche la sceneggiatura.

Gli interpreti sono Tom Hardy, Linda Cardellini, Jack Lowden, Kyle Maclachlan, Noel Fisher e Matt Dillon. Jack Lowden e Tom Hardy hanno già lavorato insieme in Dun Kirk del 2017. Le musiche della colonna sonora sono firmate da EL-P.

Capone, la trama

La narrazione è incentrata sugli ultimi anni di vita di Al Capone. Nel 1947 il gangster, uscito di prigione, è costretto a vivere una vita in preda allo stato di allucinazioni causate dalla demenza e dalla sifilide. La moglie cerca di guadagnare qualcosa vendendo delle statue che sono nel giardino della grande villa in cui abitano, Capone, intanto crede di essere sempre sorvegliato dalla Cia e non riconosce più i suoi figli al telefono.

Crede, inoltre, di viaggiare con un amico, ormai scomparso, per una meta sconosciuta ed è convinto di donare dei soldi che aveva nascosto in un posto che non ricorda. La situazione diventa più drammatica quando Fonzo (così era chiamato dagli amici) temendo una retata da parte della Cia si impossessa di un mitra e spara contro la servitù in giardino. Dopo una furiosa lite con la moglie, Capone viene colpito nuovamente da un ictus in seguito al quale è costretto a seguire una cura riabilitativa, deve evitare di assumere alcool e fumare sigari. Le allucinazioni che riguardano il suo passato da gangster, la demenza senile e l’amnesia peggiorano. Un giorno, quando ormai è ridotto a un essere vegetativo, riceve la visita del figlio che non sente più da tanti anni, ma ormai per Capone è giunta la fine.

