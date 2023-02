Cappellini vs Lucarelli: “Lascia il Domani per…”/ Lei replica: “Cogli**azzo”

Nel corso del pomeriggio il vicedirettore del quotidiano “Repubblica”, Stefano Cappellini, ha condiviso sul suo profilo Twitter uno “scoop”, sottolineando ironicamente che Selvaggia Lucarelli era prossima a lasciare la sua posizione all’interno del giornale Il Domani, per dedicarsi ad una cornice giornalistica e a mansioni a lei più affini. Lei, però, nota (ed apprezzata sotto un certo punto di vista) anche per la sua lingua tagliente, così come lo è anche Cappellini per le sue frequenti frecciatine maliziose, non sembra aver apprezzato, sottolineando come il giornalista sia male informato, e lo ha attaccato, dandogli del “Cogliona**o” con una simpatica immagine.

Cappellini vs Lucarelli: cosa è successo

Insomma, sembra che tra Stefano Cappellini e Selvaggia Lucarelli non corresse già buon sangue, ma sicuramente dopo l’ennesimo scontro di oggi pomeriggio avvenuto nel teatro di Twitter (e non in televisione), le cose non sono migliorate. Il primo ad aver attaccato è stato proprio il vicedirettore di “Repubblica”, Cappellini, che ha detto di avere “piccole notizie del mondo dei giornali. Selvaggia Lucarelli lascia il Domani e torna nella cornice, a lei più affine, del Fatto Quotidiano. Prima missione“, ironizza ancora il giornalista, “le pagelle del Festival di Sanremo. Chissà che voto comparirà sulla paletta alzata per Zelensky“. Lucarelli, come sempre, non avrebbe tardato troppo a rispondere a Cappellini, sottolineando che “sarà che tu sai in una cornice molto affine al tuo giornalismo, ovvero dare notizie imprecise, ma sei male informato. Inizio con un altro tema“, scherza, “per il resto mi hai dato un’idea, inizio già con le palette!“. Sotto la giornalista ha condiviso una sua foto con una paletta in mano, con sopra scritto “Coglio**zzo”. Sotto, ovviamente c’è chi sottolinea l’inutilità del piccolo battibecco, ma anche chi spalleggia per l’uno o per l’altra, insomma, è il più classico tra i litigi su Twitter, da copione.

