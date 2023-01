Selvaggia Lucarelli attacca Diaco/ “Nonno ammuffito, con una doppia morale”

Selvaggia Lucarelli e le critiche a Diaco: ecco cosa è successo

Ieri Diaco, nel programma Bella Ma’, ha rimproverato una signora per aver detto ” e che pal*e” in diretta. Selvaggia Lucarelli, insieme a molti altri sui social, hanno attaccato il comportamento del conduttore troppo severo in quella circostanza.

Selvaggia Lucarelli scrive sui social: “Umiliare una signora perché ha detto “che palle” e ovviamente ridere della barzelletta sulla moglie un po’ puttan*a, detta però da una che conta qualcosa. La doppia morale di Diaco che ha chiamato il programma Bella ma’ per fare il giovane e poi fa le ramanzine da nonno ammuffito a una poveretta in diretta tv”. La giornalista, in passato, si era già lamentata del ritorno in Rai di Diaco: “Passando alla notizia della settimana speriamo che la storia sia finita e nessuno ci ripensi, perché un’altra possibilità non se la merita. E che lei lo abbia cancellato per davvero, questa volta. Sto parlando della Rai e di Pierluigi Diaco ovviamente”.

Selvaggia Lucarelli contro Diaco: “Brutte intenzioni e maleducazione”

Nel 2020, Selvaggia Lucarelli ai microfoni di TPI aveva attaccato Pierluigi Diaco per la sua “maleducazione” in tv. La giornalista dichiarava: “Una sera di un anno fa ero davanti alla tv e mi sono imbattuta in “Io e te”, il programma di Pierluigi Diaco in cui “io e te” sta per “io e te che ascolti estasiato me”.

E ancora: “Non avevo mai visto il programma né Diaco nel ruolo di conduttore/intervistatore e ricordo che terminata la sua intervista all’incolpevole ospite (Garko), pensai che un mondo in cui Diaco è elevato al ruolo di intervistatore, è un mondo che meriterebbe una pandemia. Quindi no, il mercato degli animali di Wuhan probabilmente non c’entra nulla. Ma andiamo avanti. L’intervista fu un concentrato di risatine e leziosità costellate di riflessioni stucchevoli sulla vita e i sentimenti, in cui Diaco fingeva di essere interessato a Garko, ma per cui ogni risposta di Garko era un’occasione per fare la ruota lui”.

