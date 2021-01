Capriotti e Zorzi “Pamela Prati e Mark Caltagirone? Coinvolto minore”/ Scatta diffida

La querelle di Mark Caltagirone e Pamela Prati torna ad animare la casa del Grande Fratello Vip. Nelle score ore, infatti, i concorrenti Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti sono tornati sulla questione, dopo che il primo ne aveva già parlato a fine dicembre. I due stavano chiacchierano dell’esperienza dell’ex showgirl del Bagaglino alla prima edizione del reality show di casa Mediaset versione Vip, ricordando quindi la telenovela del fidanzato misterioso: “Anche io soffro di claustrofobia – le parole di Cecilia Capriotti parlando con Tommaso Zorzi, ma anche con Carlotta e Stefania, riportate da Il Corriere dello Sport – ma mica vado nell’acquario, vado in giardino se ho un attacco. Poi vi ricordate che se ne è andata. Comunque è stata eccezionale lei, la storia di Mark. Chi è che tiene in piedi una storia un anno? Si è parlato solo di quello”. E ancora: “Ma quando ha detto che ha ripreso l’aereo perché loro le hanno dato la forza di superare quella paura? Lo sbaglio madornale che ha fatto è stato di coinvolgere i minori. Il bambino che recitava e fingeva che aveva un cancro, quella cosa è stata terribile. Però a Capri lei mi ha detto che ancora pensa che Mark Caltagirone esista”.

Prima però che Cecilia Capriotti potesse finire il suo discorso, la regia del Grande Fratello ha fatto scattare un suono, un brusco rumore, come se fosse un’interferenza, e non è da escludere, come riferisce il Corriere dello Sport, che si sia trattato di un segnale della produzione che avvertiva i concorrenti di cambiare discorso immediatamente. Stefania Orlando, evidentemente più esperta di tv rispetto ai suoi coinquilini, ha capito il messaggio ed ha prontamente cambiato discorso: “E comunque Rosalinda – le parole della conduttrice – ti sta bene questo maglioncino rosa. Te l’ha prestato Giulia vero? Quindi rosa è un colore che quest’anno va molto vero?”. Gli autori sono consci che discorsi di tale tipo su Mark Caltagirone inducono Pamela Prati ad adire per vie legali, visto che già qualche settimana fa la stessa showgirl aveva querelato la Capriotti dopo che l’aveva definita “un caso clinico, mi ha fatto pena”, parole decisamente pesanti.

PAMELA PRATI DIFFIDA ENDEMOL DOPO CHIACCHIERATA DI CECILIA PEROTTI E TOMMASO ZORZI SU MARK CALTAGIRONE

E la risposta di Pamela Prati alla chiacchierata della Capriotti con Zorzi e altri coinquilini non si è fatta attendere visto che, come si legge sul sito di Dagospia, l’avvocato Lina Caputo, difensore della Prati, ha fatto sapere: “E’ stato reso noto e poi inviato alla mia assistita un video relativo ad alcuni concorrenti della Casa del GF Vip ripresi mentre discorrevano, in maniera diffamatoria, sulla mia assistita e sulla vicenda del caso Mark Caltagirone; (addirittura) arrivando ad asserire (la sig.ra Capriotti) circostanze aberranti, quali, tra tutte, il fatto che la mia assistita avrebbe coinvolto dei minori, di cui uno incaricato di recitare, all’insaputa della madre, di avere un tumore”. Il legale fa sapere che è già stata sporta “denuncia querela per un precedente colloquio Zorzi-Capriotti sulla mia assistita, ritenuto diffamatorio, sempre all’interno della Casa del GFVIP, con la presente sono ad Invitare il programma in indirizzo ad ammonire i concorrenti, che, con la presente, sono oggetto di espressa diffida, dal voler continuare la propria attività, a nostro parere, diffamatoria nei confronti della mia assistita”. L’avvocato Lina Caputo non esclude altre azioni legali: “In caso di prosecuzione delle condotte denunciate, stante la delicatezza del momento storico contingente, non esiterò a rappresentare all’Autorità Giudiziaria competente anche questa ulteriore condotta tenuta dai concorrenti del GF VIP, per il tramite del programma, confirmatoria della volontà di diffamare, a mezzo televisione, la Sig.ra Prati e ledere senza alcun freno e buon senso la sua immagine utilizzando tristi accadimenti che l’hanno vista quale vittima. Mi riservo, sin da ora, qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno”.



