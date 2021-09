CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR/ Streaming del film su Rai 2 tra azione e fumetto

Con Captain America: Civil War “il cinefumetto Marvel è realizzato a regola d’arte e il personaggio che funziona di più è Spiderman”. Gabriele Niola premia il film con due stellette e mezzo specificando: “In un film che puntata tutto su una contrapposizione tra forze positive, più viva nel marketing che poi nella storia, in maniera non diversa da quanto fatto dalla concorrenza con Batman V Superman, è quindi la presenza di una minaccia minuscola, molto umana e per niente super a segnare la differenza dal resto dei film tratti dai fumetti di questo genere”. Sono tre le stellette de ilMorandini che commenta: “Il terzo capitolo delle avventure del leale, valoroso e morale Capitan America, il più cupo della storia Marvel al cinema, è clamorosamente stravagante, spettacolare e anche divertente nel suo audace script e nella significativa impronta registica. È un film fabbricato sulla complessità psicologica dei supereroi costellato di ironia acuta e scandito dalla frenetica azione. Svetta su tutti l’esilarante new entry Spiderman”. Captain America: Civil War sarà trasmesso da Rai 2 in seconda serata. Clicca qui per la diretta streaming su Raiplay.

Captain America: Civil War, curiosità

Captain America: Civil War è il seguito del film del 2014 dal titolo Captain America: The Winter Soldier ed è l’ultima pellicola della saga dedicata a questo supereroe. In questo lungometraggio, per la prima volta, gli Avengers si dividono in due fazioni e combattono tra di loro. In questa opera cinematografica, fa il suo debutto il personaggio di Peter Parker, che si cala nei panni di Spider-Man e combatte al fianco degli Avengers. Parker verrà guidato dal suo mentore Stark. In questo film, però, non compare il personaggio di Hulk, in quanto gli sceneggiatori hanno voluto lasciare il mistero su che fine avesse fatto il supereroe impersonificato da Bruce Banner. Recentemente, Chris Evans ha fatto parlare della sua persona per aver suonato magistralmente il pianoforte in un video presente su Twitter.

Captain America: Civil War su Rai 2

Captain America: Civil War vain onda su Rai 2 oggi, 30 settembre. La pellicola, però, verrà fatta vedere ai telespettatori da casa, in seconda serata, a partire dalle ore 23.25. Il lungometraggio in questione non è altro che un film di fantascienza. Gli attori protagonisti di Captain America: Civil War sono Sebastian Stan, Robert Downey Jr., Chris Evans e Anthony Mackie. Per quanto riguarda la distribuzione di questo film, bisogna dire che è stato realizzato nell’anno 2016. Ad aver diretto Captain America: Civil War ci sono stati Anthony e Joe Russo. La colonna sonora del lungometraggio di fantascienza in esame è stata composta da Henry Jackman. Chris Evans infine ha recitato anche in altri film famosi, come Gifted – Il dono del talento.

Captain America: Civil War, la trama del film

Secondo la trama di Captain America: Civil War è trascorso un anno dalla battaglia di Sokovia. Captain America, insieme con Natasha Romanoff, Wanda e Falcon, si è ritrovato ad affrontare Brock Rumlov. I tre vogliono impedire che il loro nemico entri in possesso di un’arma molto pericolosa, la quale è stata costruita in un laboratorio nigeriano. Purtroppo però, Rumlov, per cercare di scappare, si fa saltare in aria. Questo fatto mette in cattiva luce gli Avengers. Per questa ragione, il Governo pone delle limitazioni nei confronti dei supereroi. Vengono stipulati gli Accordi di Sokovia, secondo cui le azioni degli Avengers devono essere sempre giudicate dallo Stato. Mentre a Vienna stanno per essere firmati questi accordi, scoppia una bomba che uccide il re di Wakanda. Il figlio di quest’ultimo, T’Challa, giura di vendicarsi contro l’autore dell’attentato, che è Bucky Barnes. Il giovane raggiunge Bucky a Bucarest, ma i due vengono arrestati dalla polizia con Falcon e Captain America. Nella prigione di Berlino, Rogers capisce che Barnes ha subito un lavaggio del cervello e riesce a fuggire con lui. Un gruppo di Avengers cerca di rintracciare i figgitivi per scontrarsi con loro. In contemporanea, Stark scopre che dietro alle discordie tra i vari supereroi c’è la mano dell’HYDRA, che è un’organizzazione terroristica nazista.



