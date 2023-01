Captain Marvel/ Su Canale 5 il film con Brie Larson e Jude Law

Captain Marvel, film di Canale 5 diretto da Anna Boden e Ryan Fleck

Captain Marvel va in onda oggi, 8 gennaio 2023, a partire dalle 21,20 su Canale 5. Si tratta del ventunesimo film della Marvel ed il primo ad avere come protagonista un personaggio femminile. La regia è firmata a 4 mai da Anna Boden e Ryan Fleck, gli interpreti sono: Brie Larson, Ben Mendelshon, Samuel L. Jackson, Jude Law, Annette Bening, Lee Pace, Gemma Chan e Djimon Hounsou.

Ne film Captain Marvel sono presenti molti brani di successo degli anni ’90. Il film, grazie, al suo fascino mediatico e alla passione sempre crescente verso i fumetti, ha ottenuto un grande successo di pubblico, di critica e le visualizzazioni sulle varie piattaforme sono state numerosissime. Captain Marvel rappresenta una risposta di matrice femminista al grande successo di Wonder Woman. Un mese e mezzo dopo l’uscita del film Captain Marvel, è stato possibile conoscere le sorti del pianeta e di come l’eroina è riuscita a salvarlo, grazie al film Avengers Endgame. Per interpretare il ruolo di Vers, l’attrice Brie Larson si è sottoposta a lunghe ore di allenamento fra pugilato, judo, kick boxing e lotta libera.

Captain Marvel, la trama del film

La narrazione di Captain Marvel si svolge nel mondo fantastico dello impero Kree, dove Vers si sta addestrando per entrare a far parte del gruppo che si occuperà di difendere l’intero Universo da malvagi invasori. La ragazza è guidata dalla Suprema Intelligenza e dal suo fedele mentore e cerca in tutti i modi di soddisfare le richieste di tutti, in quanto, non perdono occasione per ricordarle che i poteri di cui è dotata servono a difendere il suo popolo. la ragazza, in realtà, non ha memoria del suo passato e non ricorda affatto chi fosse e da dove proviene.

Nel momento in cui termina l’addestramento, prende servizio nella Starforce, ma purtroppo viene rapita da un gruppo di alieni mutaforma e il loro capo Talos la sottopone ad un interrogatorio estenuante per cercare di carpirle informazioni circa la posizione di un motore molto veloce di cui vuole impadronirsi. Grazie alla sua abilità, Vers riesce a liberarsi e ad arrivare sulla Terra del 1995, inoltre, dopo il lavaggio mentale che ha subito sta cominciando a ricordare qualcosa del suo passato. Comincia così ad indagare e scopre di essere stata una pilota terrestre dell’US AiR Force di nome Carol Denvers.

La sua ricerca ha i frutti sperati, in quanto, ritrova anche la sua migliore amica che la credeva morta. Il suo ritorno sulla Terra le da l’opportunità di incontrare un agente segreto dell’esercito americano, il quale rimane colpito dai suoi poteri e decide di saperne di più. Purtroppo, i due vengono trovati dagli Skrull, e ormai alleati decidono di fuggire insieme e cercare di sconfiggere gli alieni che vorrebbero impadronirsi del Pianeta. Vers effettuerà un lungo viaggio per ritornare ad essere se stessa e nel contempo prendere coscienza dei suoi immensi poteri.











