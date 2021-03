Capua: “Vaccino anti-Covid fa miracoli”/ “Ora la soluzione è stare fermi 2 mesi”

Il vaccino anti-Covid sta facendo miracoli, servono altri due mesi per raggiungere l’obiettivo: così Ilaria Capua ai microfoni di Di Martedì. L’esperta, direttore dell’UF One Health Center dell’Università della Florida, ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus e sull’impatto dei vaccini nella lotta al Covid-19, il suo giudizio è decisamente positivo…

«Il vaccino sta facendo miracoli, dobbiamo crederci: quando avremo una buona percentuale di soggetti fragili vaccinati gli ospedali si svuoteranno e tutto ritornerà nella giusta direzione», il parere di Ilaria Capua, che ha poi aggiunto: «Dovremo gestire le scie della pandemia, dovremo farlo con l’approccio adatto per una situazione che si è trasformata. Ora la soluzione è stare fermi: si tratta di due mesi e siamo dall’altra parte». Bisogna restare a casa, dunque, secondo l’epidemiologa, che ha rimarcato l’importanza di evitare gli spostamenti.

ILARIA CAPUA: “BISOGNA RESTARE A CASA”

«Nessuno è riuscito a fermare la corsa del Covid, se non pochi paesi che hanno applicato misure molto restrittive o con situazioni particolari. Il vulnus di questa tragedia è che all’inizio non ci ha creduto nessuno e si è perso tempo», ha aggiunto Ilaria Capua nel corso del suo intervento a Di Martedì, per poi analizzare l’andamento della campagna vaccinale negli Usa: «Io non mi sono ancora vaccinata, non mi hanno ancora chiamata nonostante io abbia l’incarico in uno dei college che vaccinano». L’esperta ha sottolineato che negli States sono stati predisposti vari presidi di vaccinazione che stanno ricevendo milioni di dosi di farmaco, come supermercati, università e palestre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA