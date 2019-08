Carabiniere ucciso, venerdì analisi vestiti Cerciello/ Mistero indagini Elder-Hjorth

Venerdì sarà una giornata forse decisiva per l’indagine sulla morte di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso con 11 coltellate dal reo confesso 19enne americano Finnegan Lee Elder (con la complicità di Gabriel Natale Hjorth, secondo le accuse degli inquirenti). Secondo quanto riportato dall’avvocato della famiglia Cerciello Rega, «Il prossimo venerdì presso il Ris di Roma si procederà ad analizzare gli indumenti repertati di Mario Cerciello e Andrea Varriale la sera del 26 luglio in via Federico Cesi. In quella sede potremo, con molta probabilità, capire da quale posizione siano stati inferti i fendenti». Per il legale Massimo Ferrandino gli inquirenti che da quella dannata note tra il 25 e il 26 luglio indagano sull’assurda morte del carabiniere – dopo la complessa e non ancora ricostruita alla perfezione indagine sulla dose di droga non venduta ai due studenti Usa da cui si sarebbe ordinato il tutto – stanno ricostruendo con gli esami svolti una scrupolosa e precisa analisi utile nella fase processuale.

ANCORA MISTERO SULLA MORTE DI MARIO CERCIELLO REGA

È passato un mese ormai da quel omicidio assurdo e ancora non si è ricostruito al meglio l’esatta dinamica dei fatti di quelle ore convulse nel centro di Roma: i due giovani si trovano al momento ancora nel carcere di Regina Coeli e sono attesi alla convocazione dell’udienza al Riesame dove i due avvocati chiederanno i domiciliari. Al momento, come sottolinea un ottimo focus di Roma Fanpage, il vero punto di svolta è rappresentato dall’acquisizione dei video presenti nell’intera zona Prati vicino a Via Pietro Cossa dove Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale sono intervenuti autorizzati al “cavallo di ritorno” per recuperare il borsello di Sergio Brugiatelli rubato proprio dai due americani (lui è l’uomo che avrebbe indicato il pusher a Elder e Hjorth, derubato poi dagli stessi giovanissimi americani). Secondo il pool di avvocati Usa, i due carabinieri non si sarebbero presentati come uomini dell’Arma (erano in borghese, ndr) e addirittura non sarebbero stati in missione ufficiale. Tale ricostruzione è stata smentita con forza dall’Arma dei Carabinieri che assieme agli inquirenti sta proseguendo nell’esame (iniziato il 7 agosto, ndr) sulle impronte digitali trovate nella camera dove albergavano i due americani, in particolare sul coltello nascosto nel controsoffitto da Elder Lee. Come spiega Roma Fanpage, per conoscere i risultati ufficiali ci vorranno due mesi.

