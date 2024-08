Carbonara in lattina, esplode la rabbia degli chef

La nuova cucina mondiale manda in crisi i cuochi che si scatenano dopo aver compreso l’ultima idea della Heinz, celebre casa produttrice di salse nota in tutto il mondo che ha annunciato di voler mettere in commercio la carbonara in lattina, il condimento italiano rinomato in tutto il mondo. Ma questa grande novità non è stata digerita da una serie di chef celebri, basti pensare allo sfogo di Giancarlo Vissani, che interpellato dall’Adnkronos non ha fatto mancare la sua delusione, la rabbia dopo aver ascoltato l’ultima trovata commerciale dell’Heinz: “Li manderei a quel Paese, con queste proposte stanno distruggendo la cultura italiana e la nostra cucina, si dovrebbero vergognare” lo sfogo del cuoco che ha abbassato il pollice davanti alla proposta culinaria della carbonara in lattina che non sembra aver attirato il suo gradimento.

Alessandro Borghese: "Le mense scolastiche fanno schifo"/ "Dieta varia: educazione passa dall'alimentazione"

Vissani ha definito la strategia dell’Heinz come un’operazione fine a se stessa: “Non c’è niente che rappresenti l’Italia oltre al nome”.

Carbonara in lattina, l’idea dell’Heinz nasce per i giovani

La ricetta della carbonara in lattina che ha fatto tanto arrabbiare i cuochi nostrani è nata come un’idea per alleggerire i compiti dei giovani, si stratta di una pasta in salsa cremosa che verrà messa in commercio nel Regno Unito a partire dal mese di settembre a un prezzo di 2 sterline (circa 2,50 euro). La carbonara in lattina nascerebbe dall’esigenza di andare incontro alla fatica dei più giovani, che vittime del poco tempo preferirebbero pasti più rapidi da gustare dopo pochi minuti in microonde.

Uova ritirate per rischio salmonella: 31 lotti, 11 marchi interessati/ Quali sono e cosa fare: le info utili

La chef stellata Cristina Bowerman ha sbottato contro l’idea della carbonara in lattina: “Una bastardizzazione della nostra cucina. La trovo un’idea orrenda e il rischio è che i consumatori provino prima questa versione in scatola rispetto all’originale, magari rimanendone perfino delusi” ha detto all’Adnkronos bocciando l’ultima idea della Heinz che è pronta per essere lanciata sul mercato.