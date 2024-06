I 25 migliori piatti di pasta in Italia e dove trovarli: classifica NYT/ Dalla carbonara ai pizzoccheri

Individuare i 25 ristoranti dove si mangiano i migliori piatti di pasta in Italia, è un’impresa tutt’altro che ardua, ma ci hanno provato gli esperti del New York Times, che hanno appunto stilato una classifica in cui vengono elencati quali sono le migliori portate a base di pasta che vengono cucinate sul nostro territorio. A eleggerli sono stati gli chef Davide Palluda e Stefano Secchi, assieme ai food writer Emiko Davies, Karima Moyer-Nocchi e Roberta Corradin.

Dieta mediterranea, l'efficacia sulla salute delle donne/ -23% di rischio di tumori e problemi al cuore

Ognuno doveva inizialmente individuare dieci piatti di pasta, dopo di che la lista è stata scremata e si è arrivati all’elenco definitivo. La classifica è tutta da leccarsi i baffi a cominciare dagli Agnolotti del plin del Ristorante Madonna Della Neve, Cessole, storica trattoria del 1952, da anni sempre a conduzione famigliare, che serve i famosi agnolotti ripieni di carne di maiale, coniglio e vitello, conditi con burro e salvia, e accompagnati da sugo d’arrosto o brodo con un goccio di Barbera.

Diete “miracolose” proposte da un medico a Roma/ Psicofarmaci e antidiabetici senza alcuna visita

I 25 MIGLIORI PIATTI DI PASTA IN ITALIA: A ROMA LA MIGLIORE CACIO E PEPE

Spazio alle Busiate del Duomo dell’Ibla di Ragusa, una pasta di Trapani condita con il pesto locale alle mandorne, con l’aggiunta di acciughe, sgombro, finocchietto e zafferano, oltre ad una grattata di tonno. Non può mancare, fra i 25 piatti di pasta più buoni d’Italia, la mitica cacio e pepe, precisamente quella realizzata dalla famosa Roscioli Salumeria con Cucina, in Roma. E se c’è la cacio e pepe c’è anche la carbonara, uno dei piatti tipici della nostra tradizione, precisamente quella del ristorante l’Arcangelo sempre in Roma.

“Cibo spazzatura consumato di più dalle donne sole”/ Lo studio: “Il cervello cerca una ricompensa...”

Spazio quindi alle lasagne di Francescana at Maria Luigia, a San Damaso, ma anche ad un piatto tipico della Sardegna come i Culurgiones di Hotel Ristorante Ispinigoli, a Dorgali. A Napoli, invece, si possono provare i migliori mezzanelli alla genovese, leggasi quelli preparati a Coco Loco dallo chef patron Diego Nuzzo: nella ricetta: la salsa con lardo, cipolle, manzo e maiale, cucinata in circa 4 o 5 ore.

I 25 MIGLIORI PIATTI DI PASTA IN ITALIA: DALLE ORECCHIETTE AI BROCCOLI ALLA MINESTRA DI PASTA CON MOLLUSCHI

A Vico Equense, restando in Campania, si mangia invece la migliore minestra di pasta mista con molluschi e pesci di scoglio, precisamente quella de La Torre del Saracino. Si torna poi al nord, precisamente a Milano, da Ricci Osteria dove vengono cucinate delle orecchiette ai broccoli davvero superlative, mentre sono di Brusaporto, di preciso al Da Vittorio, i migliori Paccheri alla Vittorio.

Viaggiamo in Sicilia per i pizzoccheri: un piatto tipicamente valtellinese che viene cucinato all’estremo sud è già interessante, e all’agriturismo La Florida si sono decisamente superati secondo il New York Times. L’elenco continua con altre prelibatezze esagerate come la Zuppa Etrusca di Maggese a San Miniato, gli Spaghetti all’assassina di Al Sorso Preferito, Bari, lo Spaghettone all’amatriciana di Santo Palato, Roma, ma anche i Tortelli di zucca di Dal Pescatore Santini, Runate, i Tagliolino cacio e burro di Cibrèo Caffè, Firenze e molti altri ancora: insomma, ce ne è davvero per tutti i gusti e a noi ci è venuta fame.

© RIPRODUZIONE RISERVATA