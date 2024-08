Cardi B è incinta del terzo figlio dal marito Offset dal quale starebbe divorziando

Cardi B è incinta del terzo figlio da Offset, il marito dal quale, stando alle ultime notizie, sta divorziando. Ebbene sì, la celebre rapper ha appena annunciato di essere in dolce attesa con una serie di scatti in cui mostra fiera e felice il suo pancione. Lo ha fatto in un momento però delicato della sua vita, visto che non solo la crisi col marito Offset è reale, ma i due starebbero divorziando.

Si tratterebbe del secondo divorzio per Cardi B e Offset, che arriverebbe dopo sette anni di matrimonio. Ma qual è il motivo di questa drastica decisione? Stando a quanto riportato da PageSix, pare che Offset sia stato beccato dalla moglie in compagnia di un’altra. Una scoperta che avrebbe portato alla frattura definitiva di un rapporto già minato da incompatibilità caratteriali.

Cardi B: l’annuncio della gravidanza con un lungo messaggio

D’altronde, il lungo messaggio con il quale annuncia la sua nuova gravidanza – il terzo figlio arriva dopo i figli di 5 e 2 anni Kulture e Wave – sembra dare degli indizi su questa rottura con Offset. Ecco le sue parole: “Con ogni fine arriva un nuovo inizio! Sono così grata di aver condiviso questa stagione con te, mi hai portato più amore, più vita e soprattutto hai rinvigorito la mia forza! Mi hai ricordato che posso avere tutto! Mi hai ricordato che non devo mai scegliere tra la vita, l’amore e la mia passione! Ti amo così tanto e non vedo l’ora che tu assista a ciò che mi hai aiutato a realizzare, a ciò che mi hai spinto a fare! È molto più facile affrontare le svolte e le prove della vita, ma tu, tuo fratello e tua sorella mi avete mostrato perché vale la pena di andare avanti“.

