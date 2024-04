Cardinal Ravasi, ospite a “Forte e Chiara”/ Francini: “Mi riconosco in molte sue battaglie”

Il Cardinale Gianfranco Ravasi, è ospite della trasmissione “Forte e Chiara” in diretta su Rai 1, un progetto televisivo che ha come protagonista ed ideatrice Chiara Francini che intervisterà diversi ospiti, tra i quali l’arcivescovo, con il quale si confronterà su vari temi. Il noto teologo da molto tempo discute sulla sulla condizione delle donne, specialmente della missione femminile contesto della chiesa, offrendo spesso spunti di riflessione e di apertura. Per questo, l’attrice, in occasione della presentazione della prima puntata del 10 aprile, ha dichiarato di essere molto fiera che il Cardinale abbia accettato l’invito in seguito ad una mail inviata, nella quale spiegava lo spettacolo.

La Francini ha infatti annunciato l’ospite sottolineando: “Sono fiera di annunciare che ci sarà il Cardinale Gianfranco Ravasi e la cosa mi emoziona“, anticipando anche quali saranno gli argomenti discussi: “In fondo in questo spettacolo si parla di vita, si parla di provincia, si parla di donne e quindi io credo che non ci sia niente di più attuale di vedere una donna che si confronta con un uomo di chiesa su questi temi. Tra l’altro il cardinal Ravasi è un uomo di profondissima cultura ed ha avuto sempre un occhio attentissimo alle donne, alla questione femminile e quindi ecco: ve lo dico a voi per la prima volta, sono proprio contenta!“.

Cardinale Ravasi, ospite a “Forte e Chiara”, Francini: “Ci confrontiamo sul tema della vita”

Il Cardinale Gianfranco Ravasi, teologo da sempre attento alle questioni sociali e femminili e alla missione della donna nelle varie confessioni religiose, è è ospite alla trasmissione in diretta su Rai 1, “Forte e Chiara”, condotta da Chiara Francini. Nell’intervista l’arcivescovo si confronterà in una discussione su argomenti molto attuali, come la stessa attrice aveva anticipato, annunciando la sua partecipazione con particolare gioia e stupore. Un ospite fortemente voluto proprio perchè, come ha dichiarato la Francini a Tv Blog, “Condividiamo molte battaglie“.

Aggiungendo poi che non si aspettava una risposta così rapida dopo aver inviato una mail al Cardinale scritta di getto: “Buongiorno, sua Eminenza, sono Chiara Francini, un’attrice e scrittrice’. Ho esordito così nella mail che ho scritto di mio pugno al cardinale Ravasi per invitarlo in Forte e Chiara. Gli ho raccontato lo spettacolo e gli ho detto cosa mi sarebbe piaciuto che facesse. E poi mi è arrivata la risposta, con una chiamata dal Vaticano“.











