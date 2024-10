Danielle, un nome una garanzia. Nel secondo live di X Factor 2024 si è dimostrato essere un artista del tutto completo, anche se il pubblico ha qualcosa da dire. Ma andiamo con ordine. Ancora non si è capito bene chi sia Danielle, un artista dal look incredibile e dalla presenza scenica inarrivabile. Lui è un cantautore, ma dopo la performance di Alberto Fortis Manuel Agnelli ha voluto affidargli qualcosa di più affine al suo estro: Ivan Graziani.

Dopo una presentazione eccellente da parte del frontman degli Afterhours, Danielle è salito sul palco e ha iniziato a cantare, conquistando tutti con il suo timbro inconfondibile. I commenti dei giudici sono stati estremamente positivi, compreso Achille Lauro che ha ammesso di avere un debole per lui dal punto di vista musicale. Paola Iezzi, invece, ha mosso una lievissima critica: ritornello troppo simile alle altre barre, ma nulla di irrimediabile, solo questione di tecnica.

Danielle a X Factor 2024, i fan sono divisi: “Vorrei sentirlo cantare cose più moderne”

Dopo l’esibizione di Danielle a X Factor 2024 il pubblico si è diviso in due. Effettivamente, il suo giudice Manuel Agnelli era stato il primo ad ammetterlo: “Danielle divide”, ha detto a Jake La Furia, anche lui curioso di capire meglio la personalità del cantante. Di certo ai fan di X Factor 2024 non sfugge nulla, e molti hanno notato qualche nota stonata durante la performance: “Ma ha stonato tutto!“, scrivono alcuni su X. Altri sono dalla parte del cantante: “Gente che si emoziona con Gaia e giudica negativa “Lugano Addio” cantata da Danielle. Niente, non mi voglio arrabbiare“.

“Visto che l’ho detto su (quasi) tutti“, scrive un utente sull’ex piattaforma di Twitter, “lo dirò anche su Danielle, cioè vorrei sentirlo cantare cose più moderne e diverse…“. Riuscirà Danielle a farsi conoscere e a trovare il suo stile? Oppure Manuel Agnelli propenderà per fargli sperimentare altri stili e altri generi? Solo il tempo ci saprà dire come si evolverà il suo talento, intanto godiamoci il suo timbro meraviglioso e attendiamo le prossime performance a X Factor 2024.