Carl Brave/ I fan lo vorrebbero fidanzato con Noemi ma il suo cuore è impegnato

Carl Brave e le dichiarazioni sul nuovo pezzo: Hula-hoop

Carl Brave (Carlo Luigi Coraggio), classe 1989, è uno dei rapper più amati del panorama italiano. L’anno scorso il cantante aveva avuto un grandissimo successo ed era sempre in cima alle classifiche di Spotify insieme alla collega e amica Noemi, sulle note di “Makumba“. Sia per il grande successo ricevuto che per la loro bella amicizia, il duo ha deciso di portare sui palcoscenici d’Italia un altro pezzo insieme: “Hula-Hoop”, una canzone ironica, leggera, sull’estate.

Noemi "tornata magra con la psicoterapia"/ "Mio marito? Il più grande sostenitore"

Il brano ricorda vagamente “Non succederà più” di Claudia Mori ma i due cantanti al Corriere della Sera hanno spiegato che era una cosa più che voluta perché entrambi amano il mood vintage, fresco e leggero. Sempre al Corriere, Carl ha dichiarato: “Gli strumenti esotici li ho comprati apposta. In un negozio vicino al mio studio a Prati. Nelle mie canzoni voglio strumenti suonati davanti a un microfono, organici e non rifatti in maniera finta con un computer”. Sia Carl che Noemi sono entusiasti del pezzo e lei, in merito al collega aveva dichiarato: “Mi piace la sua profondità musicale, la sua ricerca continua. Un mattino mi ha chiamata chiedendomi se poteva far abbaiare il mio cane e registrarlo. L’ha messo nella versione finale”.

Elisa Esposito ha "copiato" il corsivo?/ Nato grazie a Carl Brave: "Chiedo scusa"

Carl Brave e Noemi, i fan sognano la coppia ma… è solo artistica!

Carl Brave e Noemi stasera canteranno sul palco di Battiti Live, nel frattempo il popolo del web li osserva ma non solo per la loro canzone. Capita spesso che due cantanti che collaborano spesso insieme, soprattutto se hanno un ottimo feeling o un rapporto d’amicizia, vengano “fraintesi” ed etichettati come una coppia. Ma tra Carl Brave e Noemi che rapporto c’è? Negli ultimi giorni i fan sui social hanno notato che spesso i due cantanti appaiono insieme su Instagram, abbracci, sorrisi e un grande feeling ma almeno per ora si tratta solo di una bella amicizia e di gusti molto simili in fatto di musica.

Noemi, spogliarello per la Roma? "Esco tutto"/ La promessa dopo l'arrivo di Dybala...

Tra l’altro è importante sapere che al di la delle fantasie e delle “coppie” ideali per il web, i due sono entrambi impegnati e innamorati. Noemi è sposata dal 2018 con Gabriele Greco, Carl Brave invece ha una relazione importante con Eleonora Trezza, una ragazza a cui tiene molto ma con cui non si sente pronto a convivere o fare altri passi importanti. A Vanity Fair, Carl aveva dichiarato: “Non viviamo insieme perché è presto: è un passo troppo importante. Vengo da una convivenza di due anni con la mia ex fidanzata”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA