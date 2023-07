Carla, chi è la moglie di Toto Cutugno/ “Avrebbe potuto cacciarmi di casa dopo il tradimento, invece…”

Chi è Carla, la moglie di Toto Cutugno e suo grande amore

Nella vita privata di Toto Cutugno c’è stato un solo grande amore: sua moglie Carla. I due stanno insieme da oltre 50 anni ma nel corso della loro lunga storia d’amore non sono mancati ostacoli. Carla e Toto si sono sposati nel 1971, ma alcuni anni dopo il cantante ha avuto una storia extraconiugale con un’altra donna. Da questo tradimento è nato un figlio, Nicolò, che ha oggi 29 anni ed è l’unico figlio di Cutugno, visto che con Carla non ne sono arrivati.

Il tradimento non ha però messo la parola fine al matrimonio di Toto Cutugno con la sua Carla. Anzi, stando a quanto lo stesso cantante ha raccontato tempo fa, è stata proprio la donna a invitarlo a riconoscere il ragazzo come suo figlio: “Carla poteva cacciarmi di casa e invece non l’ha fatto. La prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome. Nico Cutugno oggi ha 28 anni ed è laureato in Economia”, ha rivelato Cutugno.

Toto Cutugno perdonato dalla moglie Carla dopo il tradimento e il figlio riconosciuto

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Toto Cutugno di sua moglie inoltre disse: “Da molti anni ho una moglie, Carla, e un figlio di 18 anni che si chiama Nico e che non ho avuto con Carla. L’ho avuto da un’altra donna quando ero già sposato. Nico è uno splendido ragazzo che frequenta il quinto anno del Liceo scientifico. È molto quadrato e mi darà un sacco di soddisfazioni“.

L’amore tra Carla e Toto è dunque proseguito a gonfie vele. La donna, molto riservata, ha sempre preferito tenersi lontana dai riflettori, motivo per il quale molto poco si sa di lei.

