Carla Cutugno, moglie Toto/ Lui: “avrebbe potuto cacciarmi di casa, non lo fece”

Carla Cutugno è la moglie di Toto, il cantautore italiano ospite di “55 passi nel sole”, lo show di Al Bano e Romina trasmesso in replica sabato 28 dicembre 2019 su Canale 5. Un matrimonio importante per Toto e Carla che si sono sposati nel 1971 e da allora sono inseparabili. Dal loro lungo matrimonio non sono nati figli, anche se il cantautore è padre di un figlio nato da una relazione extraconiugale. A rivelarlo è stato proprio il cantante che ha sottolineato, dalle pagine del Corriere della Sera, come la moglie l’abbia non solo perdonato, ma anche spinto ad avere un rapporto con il ragazzino. “Carla poteva cacciarmi di casa e invece non l’ha fatto. La prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome. Nico Cutugno oggi ha 28 anni, è laureato in Economia!” ha detto il cantante de “Le mamme”.

Una delle gioie della vita di Toto Cutugno è sicuramente la moglie Carla con cui è felicemente legato da circa 49 anni. La coppia è ancora oggi felicemente sposata e insieme hanno superato tantissime difficoltà e una serie di lutti che Toto si è trovato suo malgrado costretto a vivere. A raccontarlo è stato il cantante dalle pagine del Corriere della Sera: “Ho visto morire mia sorella Anna, la più grande. È morta sotto i miei occhi soffocata”. Non solo, Cutugno ha poi raccontato del problema di salute del fratello: “mio fratello Roberto si è ammalato di meningite e da allora, come previde il medico, ha avuto una vita agitata”. Oltre alla morte della sorella e alla malattia del fratello, Toto si è trovato costretto a vivere anche un altro episodio negativo: “l’altra mia sorella invece, Rosanna, è stata la prima bambina a essere operata al cuore in Italia in quel di Torino”. Tutti momenti di grave difficoltà a cui Toto ha cercato sempre di reagire trovando nella moglie Carla Cutugno e nella musica due alleate.

