Toto Cutugno scrive canzoni per Francesco Monte/ Collaborazione avviata: 4 brani…

Francesco Monte diventa cantante? Dopo essere diventato popolare partecipando a Uomini e Donne, dopo essere stato il protagonista di reality prima partecipando all’Isola dei Famosi e poi al Grande Fratello Vip, Francesco Monte ha dimostrato il proprio talento artistico partecipando come concorrente a Tale e Quale Show 2019. Nei panni di tanti big della musica italiana e internazionale Monte ha conquistato tutti, pubblico, giuria e stando a quanto scrive il settimanale Chi, anche gli addetti ai lavori. Dotato di una bella voce, infatti, Francesco Monte che ha sempre dichiarato di avere una vera passione per la musica, potrebbe presto cambiare totalmente vita tuffandosi in una nuova carriera, quella da cantante. Ad aiutarlo in quest’impresa potrebbe essere Toto Cutugno che potrebbe regalare a Monte quattro brani scritti da lui.

FRANCESCO MONTE: TOTO CUTUGNO HA SCRITTO 4 CANZONI PER LUI?

Stando a quello che si legge sul numero del settimanale Chi in edicola, pare che Toto Cutugno abbia particolarmente apprezzato le doti canore di Francesco Monte al punto da aver scritto per lui ben quattro canzoni. “ Dopo l’esperienza a Tale e Quale Show, Francesco Monte, che ha mostrato discrete doti canore, ha ricevuto una telefonata inaspettata da Totò Cutugno – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini – . Il cantante ha scritto quattro pezzi per l’ex tronista. E la collaborazione è già in atto. A che cosa punta la strana coppia? ”. Tale e Quale, dunque, ha aperto un nuovo mondo a Francesco Monte che, in un’intervista, parlando della sua esperienza nel programma di Carlo Conti, aveva dichiarato: “ Non avevo mai cantato davanti a più di cinque persone. Fino a poche settimane lo facevo solo sotto la doccia. Lo sapevano pochi amici . A volte noi che ci siamo esposti nei reality siamo visti come personaggi piatti, che non sanno fare altro se non altri reality. Ho lottato tanto per dimostrare di avere un valore che andasse oltre il colore dei miei occhi. Per questo oggi “Tale e quale show” per me vale molto più della semplice partecipazione a un programma in tv”. Oggi, però, è pronto per spiccare il volo come cantante.

