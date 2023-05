Carla e Gabriella dimenticano Claudio a Uomini e Donne?/ Nuovi cavalieri e…

Carla e Gabriella: nuovi pretendenti a Uomini e Donne

Carla e Gabriella, nelle scorse puntate di Uomini e Donne, sono state al centro dello studio per un confronto con Claudio, il cavaliere che è uscito con entrambe. Tra Carla e Gabriella, a causa della comune conoscenza con Claudio, ci sono state anche discussioni in studio. Oggi, però, tra le due potrebbe tornare la pace. Merito di nuovi pretendenti per entrambe. Come svelano le anticipazioni della puntata in onda pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, per Carla e Gabriella, arrivano due nuovi pretendenti.

Dopo aver ascoltato la presentazione di entrambi, sia Carla che Gabriella decidono di farli restare in trasmissione per poterli conoscere meglio. Qual è, invece, la reazione di Claudio? Nessuna anticipazioni sull’argomento: per scoprire la reazione del cavaliere non ci resta che aspettare l’inizio della puntata.

Carla, nuovo capitolo dopo Claudio?

Tra Carla e Gabriella, la dama che ha sofferto di più per la conoscenza con Claudio è stata sicuramente Gabriella che, nelle scorse puntate, al termine di una discussione piuttosto accesa, si è lasciata andare alle lacrime non gradendo alcuni commenti fatti dal cavaliere.

“Io li ho i problemi da risolvere, è vero, ma lui non doveva permettersi di dirlo in quel modo e soprattutto di dire che sono una persona vile. Avresti dovuto dirmi con chiarezza che non ti andava più di vedermi perché sei interessato solo a Gabriella”, lo sfogo di Carla che, oggi, appare pronta a voltare pagina.

