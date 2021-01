Carla, mamma Cristiano Malgioglio/ “Una morte che mi ha distrutto e ancora oggi..”

Cristiano Malgioglio continua a ricordare e piangere l’amata mamma, la signora Carla. Non è la prima volta che il paroliere parla del loro rapporto ma anche del vuoto che la sua morte ha lasciato nel suo cuore tanto da rivelare alcuni dettagli durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip due anni fa e di sciogliersi in lacrime ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. La perdita della madre Carla è una cosa che continua a segnarlo, una ferita che non si è mai chiusa e che lui stesso ha evidenziato come la causa del suo odio per il Natale, una festa così bella ma così crudele per chi ha perso le persone care.

Lui stesso ha rivelato di non amare questa festa, di partire ogni volta prima che arrivi proprio per evitare di ritrovarsi da solo, non mangia più panettone. Cristiano Malgioglio ha raccontato che poco prima di morire stava organizzando la festa per i suoi 80 anni, era felice di raggiungerlo a Milano e che aveva invitato anche le sue sorelle per stare tutti insieme ma poi non è stato così.

Carla, mamma di Cristiano Malgioglio, morta 26 anni fa

La signora Carla, mamma di Cristiano Malgioglio, è morta ormai 26 anni fa ma lui non riesce davvero a fare meno di quello che ha definito il suo pilastro. Il giorno in cui lei si è spenta lui stava prendendo l’aereo per tornare a Milano ed era già in aeroporto ma dei poliziotti lo hanno fermato per dargli la triste notizia. A quanto pare il paroliere da allora non ha voluto nemmeno più vedere l’aeroporto di Palermo.

Cos’altro racconterà oggi pomeriggio ospite di Silvia Toffanin per parlare della sua vita e della sua carriera? Molte volte il paroliere ha espresso la sua voglia di avere un figlio proprio per essere come l’amata madre, tornerà a parlare di questo suo desiderio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA