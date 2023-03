Carla Pozzi, mamma Fiordaliso morta di Covid/ “Uno strazio, forse ha pensato che…”

CARLA POZZI, CHI ERA LA MAMMA DI FIORDALISO

Chi è Carla Pozzi, la mamma di Fiordalismo morta a causa del Covid tre anni fa? Questo pomeriggio, nel corso del secondo appuntamento del weekend con “Verissimo”, del ricco cast di ospiti di Silvia Toffanin farà parte anche la 67enne cantautrice: e per l’artista originaria di Piacenza si tratterà di fatti di un ritorno nel salotto televisivo di Canale 5 dove si racconterà a cuore aperto alla padrona di casa, come accaduto anche in passato quando proprio a “Verissimo” aveva parlato del dolore per la scomparsa della cara madre e del modo in cui l’aveva persa durante la prima, difficile fase della pandemia da Coronavirus nel nostro Paese.

In attesa di scoprire cosa racconterà Marina Fiordaliso a Silvia Toffanin, possiamo ricordare chi è stata la mamma della cantautrice emiliana: figlia di Auro Fiordaliso e Carla Pozzi, lei è la prima di sei figli avuta dalla coppia. Un amore forte e duraturo il loro, spezzato solamente nel 2020 dalla prima ondata della pandemia e che tuttavia continua a vivere non solo nelle parole della figlia ma pure in quelle dell’anziano padre: “Mi prenderanno pure per matto, ma quando vado al cimitero minimo una volta a settimana la vado a trovare…” aveva raccontato il papà di Fiordaliso, ammettendo di aver voluto tanto bene a sua moglie Carla. Parlandone una delle prime volte durante una ospita a “Oggi è un altro giorno”, la cantautrice aveva ricordato tra le lacrime sua madre, commuovendosi anche per il fatto che le rimaneva solo papà Auro: “Mi è rimasto solo lui. Sono fortunata. Sta bene: lui è un uomo pazzesco, viene da un altro mondo…” aveva detto la diretta interessata parlando del distacco dalla mamma come di una “staffilata al cuore” e di un dolore che non passa.

FIORDALISO, “MIA MADRE MORTA DI COVID SENZA RIUSCIRE A VEDERLA…”

Come si ricorda, nel marzo del 2020 non solo Fiordaliso ma pure una sorella e i genitori avevano contratto il virus del Covid-19: tuttavia, a differenza della mamma, morta a 85 anni, papà Auro anche se novantenne era riuscito a venirne fuori indenne: “Lei è mancata il 19 marzo (lo stesso giorno dell’ospitata odierna a ‘Verissimo’, NdR), ma si era ammalata ai primi del mese: l’avevo accudita per cinque giorni, poi ha dovuto essere ricoverata e da allora l’ho persa senza mai più vederla” aveva detto a proposito della signora Carla che comunque non soffriva di alcuna patologia pregresse pur essendo “molto debilitata”. Un’esperienza comune a molti, quella di aver visto un proprio caro portato via dall’ambulanza e mai più rivisto durante le degenze in ospedale.

Non solo: Fiordaliso ha pure ammesso di essersi sentita tormentata dall’idea che sua madre possa aver sofferto di solitudine, o pensare di essere stata abbandonata, durante i giorni del ricovero nei reparti Covid: “Una sera mi è anche squillato il telefono e ho letto che era proprio mia mamma… Ero felice, ho risposto ma poi ho sentito la sua voce dire ‘Sto morendo’… Ed è caduta la linea”. Un’esperienza dura che la cantante aveva testimoniato a caldo già in quei giorni quando sul proprio profilo Twitter aveva scritto: “Maledetto Covid-19, ti sei portato via mia mamma, io mi sono ammalata (ora guarita), mia sorella ammalata (ora guarita), ma la roccia (mio padre) ti ha sconfitto. È guarito. Vaff…. Coronavirus!”. Invece in un’altra ospitata in tv da Serena Bortone aveva ricordato così mamma Carla: “Lei era una chioccia, per certi versi anche una femminista: mi ha dato sempre la libertà e mio padre la rispettava moltissimo” accennando a un amore durato fino alla morte. “La cosa lacerante è che non l’ho detto a nessuno, nemmeno mio padre lo sapeva: glielo dicemmo quando è rientrato dall’ospedale…”.











