Carla/ Su Rai1 il primo film tv sulla vita della Fracci con Alessandra Mastronardi

Carla, film diretto da Emanuele Imbucci con Alessandra Mastronardi

“Carla” va in onda nella prima serata di oggi, 5 dicembre 2021, a partire dalle ore 21.25 circa su Rai1 e rappresenta il primo film tv sulla vita dell’iconica ballerina Carla Fracci, considerata la più grande ballerina italiana di tutti i tempi, scomparsa lo scorso maggio ad 84 anni. A calarsi nei panni della Fracci sarà una straordinaria Alessandra Mastronardi. La pellicola è una co-produzione Rai Fiction-Anele e vede dietro la macchina da presa Emanuele Imbucci. A rendere possibile la sua realizzazione, è stata la consulenza della stessa ballerina, del marito Beppe Menegatti e della loro storica collaboratrice, Luisa Graziadei.

Il film “Carla” è liberamente ispirato all’autobiografia della ballerina dal titolo “Passo dopo passo – La mia storia”, pubblicata nel 2013. In cento minuti saranno ripercorse le tappe più salienti, non solo da un punto di vista prettamente umano ma anche professionale, di colei che è diventata una vera e propria icona della danza mondiale tanto da essere considerata dal New York Times “prima ballerina assoluta”. La pellicola è stata girata tra Roma, Orvieto e Milano (in particolate al Teatro La Scala). Nel cast, oltre alla Mastronardi segnaliamo anche la presenza di Elena Cotta nei panni della nonna di Carla Fracci, Maria Amelia Monti e Pietro Ragusa in quelli dei genitori, Euridice Axen, Paola Calliari, Gabriele Rossi, Lorenzo Lavia e Claudia Coli.

Carla, la trama: la storia della grande étoile

Al centro della trama del film “Carla”, c’è la storia di coraggio ed abnegazione che vede protagonista la piccola Carla, la quale già all’età di dieci anni sarà chiamata ad affrontare le severe selezioni per entrare al Teatro alla Scala. Tuttavia, la direttrice Bulnès la troverà fin troppo “gracilina”, ma nonostante questo riuscirà ad avere la meglio sulle altre compagne grazie alla grande tenacia dimostrata. La sua vera consacrazione arriverà all’età di 19 anni, quando Carla viene scelta dal regista Luchino Visconti per esibirsi dopo Maria Callas ne “Lo spettro della Rosa”. Il risultato fu uno scroscio di applausi della Scala.

In poco tempo Carla riuscirà a conquistare importantissimi traguardi artistici e la sua carriera avanzerà molto velocemente permettendo alla brava ballerina di calcare alcuni dei principali palcoscenici italiani ed europei, fino a quelli mondiali. Nel corso della pellicola ci sarà spazio anche per l’amore, quello per Beppe Menegatti, sposati nel 1964 dopo un lungo fidanzamento. Dal loro amore è nato il figlio Francesco e proprio durante la sua gravidanza, in tanti prospettarono la fine della carriera di danzatrice per Carla. La donna però riuscì a dimostrare come una étoile può essere anche mamma, senza rinunciare alle passioni ed al lavoro. La storia riprenderà così dal 1970, anno del suo infortunio ad una caviglia, alla vigilia de Lo Schiaccianoci. Ad essere al suo fianco nel momento di maggiore bisogno, sarà l’amica Ginevra. Anche in quella occasione Carla dimostrò di saperne uscire trionfante.



